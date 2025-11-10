Es tendencia:
Copa Libertadores

Coquimbo Unido en la lista: los 26 equipos que están clasificados para la Copa Libertadores 2026

La edición del torneo continental más grande de América empieza a tomar forma tras la clasificación de Boca Juniors al certamen.

Por Felipe Escobillana

La Copa Libertadores del 2026 se empieza a palpitar
La Copa Libertadores 2026 empieza a tomar forma. A pesar de que falta que aún se juegue la final de este año, entre Flamengo y Palmeiras, hay muchos ojos puestos en lo que será la próxima edición.

En Chile ya está definido el primer representante. Coquimbo Unido sacará la cara por Chile luego de ser campeón del torneo, tras una campaña brillante durante esta temporada.

El Chile 2, que da un cupo directo a la fase de grupos, lo disputan Universidad Católica, O’Higgins y Universidad de Chile. Será una definición electrizante en las últimas tres fechas.

Boca Juniors, clasifica a Copa Libertadores

Boca Juniors le ganó a River Plate y logró clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores, la cual no disputó en los últimos dos años debido a la crisis deportiva que azotó al cuadro bonaerense.

También en su país lo acompañarán Rosario Central, Platense e Independiente de Rivadavia. River Plate tiene comprometida su participación: solamente si es campeón del torneo que se disputa irá directo a fase de grupos.

Los 26 clasificados a Copa Libertadores 2026

Argentina
Platense
Rosario Central
Ind. Rivadavia
Boca

Paraguay
Libertad
2 de mayo
Cerro Porteño
Guaraní

Perú
Universitario
Cusco
Alianza Lima
Sporting Cristal

Uruguay
Peñarol
Nacional
Liverpool
Juventud

Venezuela
U. Central
Carabobo
La Guaira

Brasil
Palmeiras
Flamengo
Cruzeiro

Chile
Coquimbo

Colombia
Santa Fe

Ecuador
Ind. Del Valle

Bolivia
Always Ready

