La Copa Libertadores 2026 empieza a tomar forma. A pesar de que falta que aún se juegue la final de este año, entre Flamengo y Palmeiras, hay muchos ojos puestos en lo que será la próxima edición.

En Chile ya está definido el primer representante. Coquimbo Unido sacará la cara por Chile luego de ser campeón del torneo, tras una campaña brillante durante esta temporada.

El Chile 2, que da un cupo directo a la fase de grupos, lo disputan Universidad Católica, O’Higgins y Universidad de Chile. Será una definición electrizante en las últimas tres fechas.

Boca Juniors, clasifica a Copa Libertadores

Boca Juniors le ganó a River Plate y logró clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores, la cual no disputó en los últimos dos años debido a la crisis deportiva que azotó al cuadro bonaerense.

También en su país lo acompañarán Rosario Central, Platense e Independiente de Rivadavia. River Plate tiene comprometida su participación: solamente si es campeón del torneo que se disputa irá directo a fase de grupos.

Los 26 clasificados a Copa Libertadores 2026

Argentina

Platense

Rosario Central

Ind. Rivadavia

Boca

Paraguay

Libertad

2 de mayo

Cerro Porteño

Guaraní

Perú

Universitario

Cusco

Alianza Lima

Sporting Cristal

Uruguay

Peñarol

Nacional

Liverpool

Juventud

Venezuela

U. Central

Carabobo

La Guaira

Brasil

Palmeiras

Flamengo

Cruzeiro

Chile

Coquimbo

Colombia

Santa Fe

Ecuador

Ind. Del Valle

Bolivia

Always Ready