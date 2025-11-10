La Copa Libertadores 2026 empieza a tomar forma. A pesar de que falta que aún se juegue la final de este año, entre Flamengo y Palmeiras, hay muchos ojos puestos en lo que será la próxima edición.
En Chile ya está definido el primer representante. Coquimbo Unido sacará la cara por Chile luego de ser campeón del torneo, tras una campaña brillante durante esta temporada.
El Chile 2, que da un cupo directo a la fase de grupos, lo disputan Universidad Católica, O’Higgins y Universidad de Chile. Será una definición electrizante en las últimas tres fechas.
Boca Juniors, clasifica a Copa Libertadores
Boca Juniors le ganó a River Plate y logró clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores, la cual no disputó en los últimos dos años debido a la crisis deportiva que azotó al cuadro bonaerense.
También en su país lo acompañarán Rosario Central, Platense e Independiente de Rivadavia. River Plate tiene comprometida su participación: solamente si es campeón del torneo que se disputa irá directo a fase de grupos.
Los 26 clasificados a Copa Libertadores 2026
Argentina
Platense
Rosario Central
Ind. Rivadavia
Boca
Paraguay
Libertad
2 de mayo
Cerro Porteño
Guaraní
Perú
Universitario
Cusco
Alianza Lima
Sporting Cristal
Uruguay
Peñarol
Nacional
Liverpool
Juventud
Venezuela
U. Central
Carabobo
La Guaira
Brasil
Palmeiras
Flamengo
Cruzeiro
Chile
Coquimbo
Colombia
Santa Fe
Ecuador
Ind. Del Valle
Bolivia
Always Ready