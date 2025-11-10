Colo Colo ha tenido un año muy difícil y por estos días, la polémica está encendida tras fuertes dichos de Esteban Pavez. Esto podría terminar con su ciclo en el club.

El capitán de los Albos ha sido uno de los jugadores más criticados durante la temporada. Su nivel ha estado lejos de las expectativas y ahora le suma una polémica fuera, tras decir que Universidad Católica era la mejor institución del país en conversación con el Sifup.

Le dicen adiós a Esteban Pavez

Las declaraciones de Esteban Pavez no cayeron nada bien en Colo Colo y en sus hinchas. Si bien el volante agregó que para él los Albos eran el equipo más grande, la frase donde levanta a uno de los clásicos rivales lo enemistó aún más con los fanáticos.

Coke Hevia, periodista de Pauta de Juego en Radio Pauta analizó los dichos del capitán de los Albos, donde aseguró que esto solo le traerá consecuencias negativas. Incluso, señaló que esto le terminará costando su continuidad en el club.

“Esteban Pavez, el capitán de Colo Colo, no sigue en diciembre. Después de sus declaraciones, al margen de si estamos de acuerdo o no, no es el momento para decirlo“, explicó Hevia.

Esteban Pavez ha tenido un año difícil. Imagen: Photosport

Para el periodista, el error de Esteban Pavez es decir esto en medio de que Colo Colo ha tenido una pésima temporada y que él tampoco ha rendido. Los Albos tenían muchas expectativas para festejar el centenario, pero todo terminó en pesadilla.

“El fútbol chileno no está preparado para nada y menos para una declaración así, menos en este momento, menos con su rendimiento, menos con el centenario“, cerró Coke Hevia. Pavez tiene contrato hasta fines del 2026 con Colo Colo.