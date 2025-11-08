Una particular frase se ha vuelto viral en las plataformas digitales de los hinchas de Colo Colo, donde Esteban Pavez asegura que la institución más grande es “Universidad Católica“.

Fue en el capítulo 8 del Podcast del Sifup, que es conducido por el ex jugador Chiqui Cordero, que estuvo invitado el capitán de los albos, donde hay un momento que fue inmortalizado y causa polémica.

En un instante habla del equipo “más grande del país”, donde ambos sinceraron sus preferencias, donde el volante de los albos asegura que la UC saca diferencias por la forma de trabajo.

Una oración que cae en un momento en que está distanciado con los hinchas de Colo Colo, donde ahora le sacan en cara su pensamiento en un momento complicado en el estadio Monumental.

La conversación se dio en un ciclo de entrevistas que hace el Chiqui Cordero en las plataformas del Sifup.

¿Qué dijo Esteban Pavez de U Católica?

En plena entrevista, Esteban Pavez comentaba que se había propuesto ser el capitán del equipo “más grande de Chile”, donde fue interrumpido por el Chiqui Cordero.

Publicidad

Publicidad

“Para mí la institución más grande del país es Católica”, donde fue interrumpido por Pavez que le dice “concuerdo contigo”. La frase sigue por el ex jugador de los cruzados donde dice que “y después por historia y por títulos ya sabemos”.

Fue el momento en que Pavez vuelve a meterse y asegura que “tenemos que ser realistas, es así. La mejor institución del país es Católica, pero el más grande de Chile es Colo Colo”.

Mira el video de la polémica:

Publicidad

Publicidad