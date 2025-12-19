Universidad de Chile espera una movida jornada con la reunión de directorio de Azul Azul, donde se espera que se le ponga un cierre definitivo a la historia de Gustavo Álvarez al mando del equipo en el mercado de fichajes.

Algo que ha dilatado la opción se contratar otro entrenador, incluso con Azul Azul con grandes nombres como favoritos, pero que se le han ido alejando por los tiempos de espera y el aspecto económico.

Pero algo inusual sucedió en Paraguay, porque un representante se le salió un acuerdo que tienen con la U con su nuevo entrenador, dejando el claro que está todo avanzado.

Regis Marques, el representante que quiere traer el refuerzo de Lucas Romero a los azules, mandó una bomba en una entrevista lo que dejó a los hinchas sorprendidos: no entregó el nombre.

Gustavo Álvarez puede tener un sorpresivo nombre en sus filas. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Quién es el entrenador que está listo en la U?

El mercado de fichajes siempre tiene muchas historias, pero la que sucedió en Paraguay con Universidad de Chile es toda una sorpresa, si es que se llega a concretar.

Regis Marques fue entrevistado por la situación de Lucas Romero y su opción de ser refuerzo de la U, cuando explicó la situación de un entrenador que está listo en los azules.

“Tenemos una propuesta muy buena de U de Chile, pero ahora están con problemas con director técnico porque el que estaba renunció”, explicó en una primera instancia Marques en Vs Sports.

“El nuevo que está por firmar yo estoy haciendo la negociación y está todo acordado ya, pero el renunciante no firma y se trancó todo”, detalló con una sorpresa para el mundo azul.

Revisa los detalles: