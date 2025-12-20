Universidad de Chile está a detalles de remecer el mercado de fichajes chileno con el arribo de Eduardo Vargas. Los azules tendrían avanzadas conversaciones para sellar el regreso de Turboman, quien en esta segunda mitad del año defendió la camiseta de Audax Italiano.

Pese al discreto 2025 que el bicampeón de América tuvo a nivel de goles, hay quienes están bastante entusiasmados con verlo otra vez en el Romántico Viajero.

En este grupo está Diego Rivarola, quien en charla con La Magia Azul aseguró que el nacido en Renca tiene todo para triunfar en su vuelta al club, sobre todo por su amor que le tiene a la institución.

Rivarola apuesta por un regreso exitoso de Vargas a Universidad de Chile

El ex delantero partió diciendo que “Eduardo Vargas le dio cosas muy importantes a la U, es un declarado hincha y el hincha quiere que esté en el club. Va a ser un aporte, ojalá que llegue y se adapte rápido al equipo”.

“Siento que muchos de los que queríamos volver a vestir la camiseta, era por un tema sentimiento. Y cuando es desde las ganas, florecen otras cosas, otras situaciones”, agregó.

Eduardo Vargas anotó cinco goles en 15 partidos en su paso por Audax. ¿Será Universidad de Chile su destino para el 2026? | Foto: Photospot.

En ese sentido, Gokú comparó esta vuelta con otros regresos al club, afirmando que “muchos dudaban de Marcelo Díaz desde lo físico y cumplió, Charles Aránguiz prácticamente lo mismo. De muchos de nosotros creían que no estábamos para volver”.

“El técnico y el dirigente tienen que entender que cuando quieren volver a vestir la camiseta de la U y se la vuelven a poner, va más allá de querer ir a jugar a la pelota. Es un sentimiento, unas ganas que hacen comprometerte”, concluyó.

Los números de Eduardo Vargas en este 2025

Turboman jugó en este 2025 un total de 31 partidos, siendo 16 por Nacional de Uruguay y 15 en Audax Italiano. En ellos anotó siete goles y dio dos asistencias en 1.705 minutos de acción.

