Bologna vs. Inter Milan: A qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO la Supercopa de Italia

Los Nerazzurri van por el triunfo en la semifinal de la Supercopa de Italia.

Por Franccesca Arnechino

Semifinales de la Supercopa de Italia.

Bologna e Inter de Milán se enfrentarán en la segunda semifinal de la Supercopa de Italia. El conjunto rossoblù llega a este compromiso tras una derrota frente a la Juventus y se ubica en la sexta posición de la Serie A, a siete unidades del líder, que es precisamente el Inter.

Por su parte, el equipo nerazzurro, dirigido por Christian Chivu, viene de imponerse al Genoa en su último encuentro, resultado que le permitió arrebatarle el primer puesto de la tabla a su histórico rival, el AC Milan.

¿Dónde ver Bologna vs. Inter Milan por la Supercopa de Italia?

El enfrentamiento entre Bologna vs. Inter Milan por la semifinal de la Supercopa de Italia se juega este viernes 19 de diciembre a partir de las 16:00 horas de Chile en el King Saud University Stadium de Riad.

El duelo entre Nerazzurri y Rojiazules, será transmitido por TV en Chile de manera exclusiva por la señal de DSports (610/1610) y adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y de forma exclusiva a través de DGO y por streaming mediante la plataforma Amazon Prime Video, exclusivo para suscriptores.

Probables formaciones

  • Bologna: Federico Ravaglia; Nadir Zortea; Torbjörn Heggem; Jhon Lucumí; Juan Miranda; Lewis Ferguson; Giovanni Fabbian; Jens Odgaard; Riccardo Orsolini; Nicolò Cambiaghi; Santiago Castro.
  • Inter de Milán: Yéremy Pino o Lautaro Martínez; Manuel Akanji; Yann Bisseck; Alessandro Bastoni; Danilo D’Ambrosio; Nicolò Barella; Piotr Zielinski; Henrikh Mkhitaryan; Federico Dimarco; Marcus Thuram y Lautaro Martínez.
