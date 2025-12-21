Cobresal comienza a moverse con mayor decisión en el mercado de fichajes del fútbol chileno. Los “mineros”, que en 2026 deberán afrontar el desafío internacional de la Copa Sudamericana ante Audax Italiano y que recientemente confirmaronla continuidad de Gustavo Huerta como director técnico, ya trabajan en el armado del plantel para la próxima temporada.

En ese contexto, durante los últimos días se oficializó la llegada del lateral izquierdo Antonio Castillo Navarrete, proveniente de Deportes Valdivia, y ahora el foco está puesto en reforzar el mediocampo. Así lo dio a conocer el periodista deportivo Matías Larraín, quien informó a través de su cuenta de X (antes Twitter) que el elenco de El Salvador va tras un ex Colo Colo que quedó libre luego de su paso por Unión Española: Bryan Carvallo.

Cobresal cerca de cerrar a Bryan Carvallo

Carvallo fue uno de los once jugadores que Unión Española finiquitó el pasado 15 de diciembre, tras el dramático descenso del club a la Primera B. Sin embargo, apenas una semana después de conocerse la noticia, Matías Larraín, adelantó que el volante formado en Colo Colo se encuentra afinando los últimos detalles para sumarse al conjunto nortino.

“Bryan Carvallo alista maletas con rumbo a El Salvador”, señaló el periodista en su cuenta de X, para luego agregar: “El volante jugaría la próxima temporada en Cobresal. Se están alistando los últimos detalles para cerrar su contratación”.

De esta manera, Carvallo se prepara para vestir la novena camiseta de su carrera profesional, tras defender, entre otros clubes, a Colo Colo, Deportes Antofagasta, Everton, además del Necaxa de México, en su única experiencia en el extranjero hasta el momento.

Los números de Bryan Carvallo en 2025

Con 29 años, la temporada 2025 no fue la mejor para el exvolante albo. Si bien disputó un total de 26 partidos con Unión Española, la mayoría de ellos fueron ingresando desde el banco de suplentes. En total, sumó 861 minutos en cancha, promediando apenas 33 minutos por encuentro, sin registrar goles ni asistencias durante el año.