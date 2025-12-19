Uno de los nombres más cuestionados luego del terrible centenario que tuvo Colo Colo es Claudio Aquino. El 10 llegó como el mejor futbolista del 2024 en Argentina y tenía la misión de liderar al Cacique en sus 100 años, pero las cosas terminaron lejos de ser como se esperaban.

El ex Vélez Sarsfield no pudo ser el hombre que querían los hinchas y las críticas no se hicieron esperar. Muchos dardos apuntaron contra el trasandino por un rendimiento que fue calificado como pobre, aunque tras el final de la Liga de Primera apareció un dato que lo salva de todo.

Y es que más allá de que no tuvo los goles y asistencias que se esperaban, no todo fue responsabilidad del 10. Esto, ya que se conoció una estadística que lo instala como el hombre más peligroso del fútbol chileno, pasándole todo el peso del fracaso a los delanteros.

¿Es otro el problema en Colo Colo? Claudio Aquino es el jugador que más peligro genera en Chile

Pese a no rendir como se esperaba, Claudio Aquino supo ser el jugador más peligroso de Colo Colo en 2025. El 10 no fue tan determinante en cuando a goles y asistencias, pero su influencia en el juego lo instala como el líder en una particular estadística.

Claudio Aquino ha sido criticado, pero sus números en Colo Colo dicen otra cosa. Foto: Photosport.

Fue el rey del dato, Lucho Reyes, quien a través de sus redes sociales publicó la lista de jugadores con más chances de gol creadas en la Liga de Primera 2025. Ahí el primer lugar tiene nada menos que la argentino al que muchos apuntaron como el problema.

En total, Claudio Aquino tuvo 85 pases claves en las 30 fechas del último torneo. Y si bien logró concretar apenas 3 pases gol con un porcentaje de 3,4 que terminaron en conquistas, las oportunidades que generó fueron muchas y alcanzan las 88 en tota., lejos de quien le sigue en la lista.

En el segundo lugar aparece Leonardo Valencia de Audax Italiano con 77 chances creadas, de las cuáles 9 fueron pases gol. El podio lo completa Jorge Henríquez de Cobresal, quien llegó a las 76 con 4 pases gol.

Esto le deja la responsabilidad a quienes estuvieron encargados de marcar los goles en el centenario. Javier Correa, Salomón Rodríguez y Marcos Bolados estuvieron muy lejos de lo que merecían los 100 años del club más ganador del país, siendo los verdaderos responsables del fracaso en ataque.

Claudio Aquino respira tranquilo luego de un 2025 que no fue bueno a nivel colectivo, pero sí en lo personal. El 10 demostró que fue un aporte en un Colo Colo que no vio una y que pagó caro el no tener un 9 de categoría.

¿Cuáles fueron los números de Claudio Aquino en Colo Colo en 2025?

Claudio Aquino finalizó la temporada 2025 cuestionado pese a disputar 41 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos aportó con 6 goles y 5 asistencias en los 2.957 minutos que estuvo dentro de la cancha.