Colo Colo está viviendo horas claves para sumar a sus primeros refuerzos para la temporada 2026. El Cacique acelera por algunas figuras que le interesa antes que se le metan otros clubes, como le está pasando con uno de los casos.

En los últimos días se conoció que el Eterno Campeón perdió a sus dos principales opciones de centrales, por lo que avanza con el resto. Bruno Cabrera es uno de los que parecía tener todo listo para llegar al Estadio Monumental, pero justo cuando algunos ya celebraban, se metió un inesperado invitado.

Desde el fútbol argentino están interesados en el zaguero campeón con Coquimbo Unido. Una situación que preocupa al Cacique, que espera llegar a un buen este viernes con el jugador.

Bruno Cabrera, de estar a un paso de Colo Colo a sonar en Argentina

En Colo Colo están más que alerta luego de conocerse que se le metió competencia por el fichaje de Bruno Cabrera. Argentina toca la puerta del defensor para la temporada 2026 gracias al interés de Newell’s Old Boys.

Bruno Cabrera puede irse de Coquimbo Unido pero no a Colo Colo. Foto: Photosport.

Fue el periodista trasandino Gonzalo Calvigioni quien reveló a través de su cuenta de X (ex Twitter) que la Lepra lo está tentando. “Desde Chile, reitero, desde Chile me cuentan que estaría en el radar“, lanzó.

La noticia de inmediato generó alerta en Colo Colo, donde estaban confiados en que todo avanzaba sin inconvenientes. El reportero remarcó que el Cacique es quien está avanzando con Bruno Cabrera, aunque no hay nada cerrado aún.

Después de una segunda rueda en la que no les fue nada de bien y terminaron como colistas del Grupo A del fútbol argentino, en Newell’s Old Boys ponen sus ojos en el zaguero. Una movida de última hora que ya causa ruido en las oficinas de Blanco y Negro.

Para muchos, esto no es más que un gesto desesperado para intentar sacarle un poco más de dinero al Eterno Campeón. No obstante, este viernes será clave para saber si todo llegará a buen puerto o si se cae.

Bruno Cabrera puede darle un nuevo golpe a Colo Colo en el mercado de fichajes para el 2026. El Cacique espera concretar algunos fichajes esta tarde y ruega para que no se le caigan más opciones.

¿Cuáles fueron los números de Bruno Cabrera en Coquimbo Unido en 2025?

Bruno Cabrera interesa en Colo Colo y Newell’s Old Boys luego de haber disputado un total de 36 partidos oficiales con Coquimbo Unido. En ellos aportó con 5 goles y 1 asistencia en los 3.185 minutos dentro de la cancha.