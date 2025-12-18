El plantel de Colo Colo está de vacaciones pero en las oficinas del Estadio Monumental no paran de trabajar. El Cacique busca refuerzos para la temporada 2026 y hay nombres que Fernando Ortiz quiere sí o sí en sus filas.

El técnico finalmente se quedará en la banca para la próxima campaña y, antes de irse a descansar, dejó una lista de figuras a las que espera tener entre sus jugadores. Sin embargo, la dirigencia no le está cumpliendo hasta ahora y parece no estar cómodo.

Según revelaron en las últimas horas, el estratega albo le avisó a Blanco y Negro que espera a dos fijos para reemplazar a Emiliano Amor y Sebastián Vegas. Sin embargo, el club negocia con otro nombre, lo que puede provocar problemas en las relaciones.

Los dos centrales que Fernando Ortiz pidió sí o sí en Colo Colo

Colo Colo se está moviendo en el mercado de fichajes y necesita cubrir dos importantes salidas. El Cacique se quedó sin dos centrales tras el adiós de Emiliano Amor y Sebastián Vegas, por lo que le buscan reemplazantes.

Matías Catalán y Nicolás Díaz son los centrales que quiere Fernando Ortiz para Colo Colo. Foto: Photosport.

El DT ya tiene claro a los nombres que quiere para tomar su lugar y así lo reveló el periodista Christopher Brandt en las pantallas de ESPN. “Quiero ver después del viernes qué saldrán a decir los dirigentes y Fernando Ortiz. Hay prioridades del técnico y otras de la gerencia deportiva. Hay nombres que no coinciden“.

¿Pero quiénes son los jugadores que busca Colo Colo? De acuerdo al reportero “la prioridad para Ortiz de centrales son Matías Catalán y Nico Díaz. Son los nombres que pidió el técnico“.

Aunque más allá del deseo del técnico, en el Cacique están tentando a otro nombre que no estaba en los planes de Fernando Ortiz. “Es difícil lo de Catalán y se entiende lo de Bruno Cabrera“.

De hecho, el reportero albo sorprendió al destapar que “me comentaban que los dos laterales que podrían llegar no eran las prioridades de Ortiz. Había otros que solicitó“.

“Probablemente después le van a preguntar a Ortiz si eran los nombres que pidió, tiene que demostrar resultados en los primeros partidos, entonces todo esto puede terminar conjuntando en su futuro“, sentenció.

Colo Colo está pensando en los refuerzos para reemplazar a Emiliano Amor y Sebastián Vegas. El Cacique tiene varias carpetas, pero por ahora no hay ninguna que sea de los jugadores que pidió Fernando Ortiz.

¿Cuándo comienza la pretemporada 2026 de Colo Colo?

Fernando Ortiz espera por refuerzos antes del inicio de la pretemporada de Colo Colo. El Cacique arrancará los trabajos para la campaña 2026 el próximo 3 de enero.

