El mercado de fichajes 2026 se está moviendo y en Colo Colo no pierden el tiempo. El Cacique está buscando variantes para la próxima temporada y en el norte del país hay un jugador que les interesa: César Munder.

El delantero, de destacado año con la camiseta de Cobresal, es una de las cartas que manejan en el Estadio Monumental para reforzar su delantera. Universidad Católica es otro de los interesados y su pasado en el club preocupa al Eterno Campeón, donde intentan hacerle espacio.

En las últimas horas se conoció que el Cacique está haciendo todo lo posible para ir a buscar al atacante. Eso sí, siempre y cuándo puedan liberar un cupo en su plantilla con la salida de uno de los más cuestionados de esta temporada.

César Munder en la mira y a la espera de una salida de Colo Colo

En Colo Colo están interesados en el fichaje de César Munder, pero lo cierto es que no está en la lista de prioridades. No obstante, en el Cacique aplican una fórmula para tratar de hacerle un lugar y así concretar su llegada al Estadio Monumental.

A través de su canal de YouTube el periodista Edson Figueroa entregó detalles de la negociación con el delantero. “Es un jugador que ofrecieron a Colo Colo, que le gustaría mucho jugar en Colo Colo, pero hoy no es la posición en la que tienen urgencia“, lanzó de entrada.

En el Cacique por ahora un extremo no es una de las prioridades y se enfocan en cuatro nombres antes de analizar otras variantes. “Buscan dos centrales, el lateral derecho y un 9“.

Pero tras ello el periodista reveló que en Colo Colo están sacando cuentas y piensan en una fórmula para ficharlo. “Si llegase a partir Bolados u otro futbolista, ven con buenos ojos la llegada de Munder“.

Cabe recordar que en la delantera del Eterno Campeón puede haber varias salidas. Al pobre rendimiento de nombres como Marcos Bolados, Salomón Rodríguez y Claudio Aquino se pueden sumar otros como Lucas Cepeda, que es seguido desde el extranjero hace meses.

César Munder es uno de los nombres que tienen en la mira en Colo Colo para la temporada 2026. El Cacique intenta aclarar su panorama antes de ir a buscar a uno de los delanteros más destacados del año y así pelear en grande otra vez.

¿Cuáles fueron los números de César Munder en la temporada 2025?

César Munder interesa en Colo Colo luego de haber disputado un total de 31 partidos oficiales con Cobresal en la temporada 2025. En ellos aportó con 7 goles y 3 asistencias en los 2.434 minutos que acumuló dentro de la cancha.