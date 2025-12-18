Se define el panorama internacional de seis de los ocho equipos chilenos clasificados a Copa Libertadores y Copa Sudamericana, porque este jueves se realizó el sorteo de las fases preliminares de ambas competencias.
En la Fase 2 de Libertadores, O’Higgins y Huachipato enfrentarán a Carabobo y Bahía. De ganar sus respectivos duelos (da y vuelta), clasificarán a otra ronda, donde recién accederán a fase de grupos. Cabe recordar que Coquimbo Unido y U. Católica entraron directo.
En la fase preliminar de Sudamericana, U. de Chile chocará contra Palestino y Cobresal hará lo propio con Audax Italiano para definir cuáles son los dos equipos chilenos que ingresan a la ronda grupal.
Se trata de partidos únicos para definir al clasificado de cada llave. Por sorteo, la U será local ante el Tino y los mineros ante los audinos. ¿Y cuándo? La fase preliminar de la Copa Sudamericana se disputará desde el 4 de marzo de 2026, con programación por definir.
ver también
Sorteo: U de Chile y los chilenos ya conocen a sus rivales en fase previa de Sudamericana y Libertadores
Con U. de Chile vs Palestino y Cobresal vs Audax: así se juega la fase previa de la Copa Sudamericana
Bolivia:
Bolivia 3 vs. Bolivia 4
Bolivia 2 vs. Bolivia 1
Chile:
U. de Chile vs. Palestino
Cobresal vs. Audax Italiano
Colombia:
Atlético Nacional vs. Millonarios
América de Cali vs. Bucaramanga
Ecuador:
Ecuador 4 vs. Ecuador 2
Ecuador 1 vs. Ecuador 3
Paraguay:
Nacional vs. Recoleta
Sportivo Trinidense vs. Olimpia
Perú:
Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso
Cienciano vs. Melgar
Uruguay:
Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting
Boston River vs. Racing
Venezuela:
Academia Puerto Cabello vs. Monagas
Caracas vs. Metropolitanos