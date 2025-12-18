Se define el panorama internacional de seis de los ocho equipos chilenos clasificados a Copa Libertadores y Copa Sudamericana, porque este jueves se realizó el sorteo de las fases preliminares de ambas competencias.

En la Fase 2 de Libertadores, O’Higgins y Huachipato enfrentarán a Carabobo y Bahía. De ganar sus respectivos duelos (da y vuelta), clasificarán a otra ronda, donde recién accederán a fase de grupos. Cabe recordar que Coquimbo Unido y U. Católica entraron directo.

En la fase preliminar de Sudamericana, U. de Chile chocará contra Palestino y Cobresal hará lo propio con Audax Italiano para definir cuáles son los dos equipos chilenos que ingresan a la ronda grupal.

Se trata de partidos únicos para definir al clasificado de cada llave. Por sorteo, la U será local ante el Tino y los mineros ante los audinos. ¿Y cuándo? La fase preliminar de la Copa Sudamericana se disputará desde el 4 de marzo de 2026, con programación por definir.

Tweet placeholder

ver también Sorteo: U de Chile y los chilenos ya conocen a sus rivales en fase previa de Sudamericana y Libertadores

Con U. de Chile vs Palestino y Cobresal vs Audax: así se juega la fase previa de la Copa Sudamericana

Publicidad

Publicidad

Bolivia:

Bolivia 3 vs. Bolivia 4

Bolivia 2 vs. Bolivia 1

Chile:

U. de Chile vs. Palestino

Cobresal vs. Audax Italiano

Colombia:

Atlético Nacional vs. Millonarios

América de Cali vs. Bucaramanga

Ecuador:

Ecuador 4 vs. Ecuador 2

Ecuador 1 vs. Ecuador 3

Paraguay:

Nacional vs. Recoleta

Sportivo Trinidense vs. Olimpia

Perú:

Alianza Atlético vs. Deportivo Garcilaso

Cienciano vs. Melgar

Uruguay:

Montevideo City Torque vs. Defensor Sporting

Boston River vs. Racing

Venezuela:

Academia Puerto Cabello vs. Monagas

Caracas vs. Metropolitanos