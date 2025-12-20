Es tendencia:
Estaba listo en Colo Colo, lo desecharon y ahora le cae una importante oferta desde el extranjero

Es chileno y era una opción alba. Sin embargo, el club se terminó interesando en otros nombres y lo dejó en el aire. Al cabo que ni quería.

Por Jose Arias

El jugador no llegará a Colo Colo, pero quizás sí a México.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTEl jugador no llegará a Colo Colo, pero quizás sí a México.

Se cayó. Colo Colo parecía insistir por Francisco Salinas de Coquimbo Unido y estaba todo arregladísimo. Sin embargo, el jugador del actual campeón del fútbol chileno finalmente no llegará a Macul.

¿Por qué? Simplemente, porque Colo Colo habría preferido a Matías Fernández, quien terminaba contrato con Independiente del Valle, para reforzar su carril derecho.

Esto habría dejado en el aire a Francisco Salinas, más cuando Daniel Morón prefirió, también, a Jeyson Rojas por sobre el coquimbano. Así, por lo menos, lo contó El Mercurio, durante la semana.

¿Qué pasará ahora con Francisco Salinas?

Quedó en el limbo. Parecía que había ganas de ambas partes de concretar una llegada a Macul, pero con la caída, no se sabía lo que pasaría con Francisco Salinas. Finalmente, le habría llegado una oferta.

Resulta que su ex técnico, Esteban González, lo quiere para reforzar al Querétaro y los Gallos Blancos ya tendrían contacto directo con el futbolista chileno. Así lo anunció el periodista de Cooperativa, Sergio Godoy Costa, que aseguró que Salinas tiene una “importante propuesta”.

Francisco Salinas ya supo superar a Colo Colo en el pasado | Photosport

Francisco Salinas ya supo superar a Colo Colo en el pasado | Photosport

De esta forma, Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno, sigue desarmándose. Por el momento, ya son varios los nombres de los jugadores que tienen pie y medio fuera del club, mientras otros, como Palavecino y Waterman, ya son una historia del pasado.

Tweet placeholder

¿Cómo quedaron Coquimbo Unido y Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

