Se cayó. Colo Colo parecía insistir por Francisco Salinas de Coquimbo Unido y estaba todo arregladísimo. Sin embargo, el jugador del actual campeón del fútbol chileno finalmente no llegará a Macul.

¿Por qué? Simplemente, porque Colo Colo habría preferido a Matías Fernández, quien terminaba contrato con Independiente del Valle, para reforzar su carril derecho.

Esto habría dejado en el aire a Francisco Salinas, más cuando Daniel Morón prefirió, también, a Jeyson Rojas por sobre el coquimbano. Así, por lo menos, lo contó El Mercurio, durante la semana.

ver también Apuntan al culpable del frustrado fichaje de Francisco Salinas en Colo Colo: “Se quedó con…”

¿Qué pasará ahora con Francisco Salinas?

Quedó en el limbo. Parecía que había ganas de ambas partes de concretar una llegada a Macul, pero con la caída, no se sabía lo que pasaría con Francisco Salinas. Finalmente, le habría llegado una oferta.

Resulta que su ex técnico, Esteban González, lo quiere para reforzar al Querétaro y los Gallos Blancos ya tendrían contacto directo con el futbolista chileno. Así lo anunció el periodista de Cooperativa, Sergio Godoy Costa, que aseguró que Salinas tiene una “importante propuesta”.

Francisco Salinas ya supo superar a Colo Colo en el pasado | Photosport

Publicidad

Publicidad

De esta forma, Coquimbo Unido, actual campeón del fútbol chileno, sigue desarmándose. Por el momento, ya son varios los nombres de los jugadores que tienen pie y medio fuera del club, mientras otros, como Palavecino y Waterman, ya son una historia del pasado.

Tweet placeholder

¿Cómo quedaron Coquimbo Unido y Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

Publicidad

Publicidad