Colo Colo necesita un goleador para el 2026 y Damián Pizarro necesita jugar. Ambas situaciones podrían reunirse en Macul, algo que comentó Lucas Wilchez.

Pizarro partió a mediados del 2024 a Europa para defender a Udinese. Sin embargo, en Italia tuvo muy pocos minutos, por lo cual fue cedido a préstamo a Le Havre de Francia. Ahí su situación no ha mejorado para nada, lo que no ayuda al despegue del joven atacante.

El regreso de Damián Pizarro a Colo Colo

Ante el mal presente de Damián Pizarro en Francia, se abrió una ventana para que pueda regresar a Colo Colo. Por una parte están quienes piensan que es un retroceso volver a Chile, pero para otros, podría ser el impulso que necesita su carrera. Lucas Wilchez entregó su postura.

“Va a depender de lo que quiera él como jugador. Capaz que él pretenda quedarse ahí o no sé quién lo asesora, o se quiera ir a otro equipo de Europa para quedarse allá“, explicó el ex volante argentino que estuvo en los Albos entre 2010 y 2012.

“Siempre dije que para mí se apuró en irse, porque no estaba preparado. Iba a tener un tiempo de adaptación que es normal en un jugador joven, pero después es pelearla y ver si no tiene lugar ahí, ir a un club donde pueda sumar minutos“, complementó Wilchez sobre el delantero de 20 años.

Pese a todo lo anterior, el recordado Peter Veneno explicó que no es una mala opción que vuelva al club que lo formó y tome continuidad, aunque igual le recomienda a Pizarro quedarse en Europa. “No veo con malos ojos si vuelve a Colo Colo a jugar, lo que pasa es que va a depender mucho de qué quiera él, porque capaz que lo vea como un retroceso”, indicó.

Lucas Wilchez en Colo Colo en el año 2011.

“Para mí depende mucho de quién lo esté asesorando, porque capaz que el representante le diga que no vuelva a Colo Colo, que intente pelearla allá, que llegue un técnico que lo quiera o que vaya a préstamo a otro equipo de Europa. Para mí que se quede allá“, cerró Lucas Wilchez. Pizarro suma 5 partidos en un año y medio en el viejo continente. No ha anotado goles.