Mercado

“No estaba preparado”: Lucas Wilchez analiza el regreso de Damián Pizarro a Colo Colo

El joven delantero podría retornar a Macul ante su pésimo presente en el fútbol europeo

Por César Vásquez

Damián Pizarro se fue de Colo Colo en el 2024.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTDamián Pizarro se fue de Colo Colo en el 2024.

Colo Colo necesita un goleador para el 2026 y Damián Pizarro necesita jugar. Ambas situaciones podrían reunirse en Macul, algo que comentó Lucas Wilchez.

Pizarro partió a mediados del 2024 a Europa para defender a Udinese. Sin embargo, en Italia tuvo muy pocos minutos, por lo cual fue cedido a préstamo a Le Havre de Francia. Ahí su situación no ha mejorado para nada, lo que no ayuda al despegue del joven atacante.

El regreso de Damián Pizarro a Colo Colo

Ante el mal presente de Damián Pizarro en Francia, se abrió una ventana para que pueda regresar a Colo Colo. Por una parte están quienes piensan que es un retroceso volver a Chile, pero para otros, podría ser el impulso que necesita su carrera. Lucas Wilchez entregó su postura.

“Va a depender de lo que quiera él como jugador. Capaz que él pretenda quedarse ahí o no sé quién lo asesora, o se quiera ir a otro equipo de Europa para quedarse allá“, explicó el ex volante argentino que estuvo en los Albos entre 2010 y 2012.

Siempre dije que para mí se apuró en irse, porque no estaba preparado. Iba a tener un tiempo de adaptación que es normal en un jugador joven, pero después es pelearla y ver si no tiene lugar ahí, ir a un club donde pueda sumar minutos“, complementó Wilchez sobre el delantero de 20 años.

Pese a todo lo anterior, el recordado Peter Veneno explicó que no es una mala opción que vuelva al club que lo formó y tome continuidad, aunque igual le recomienda a Pizarro quedarse en Europa. “No veo con malos ojos si vuelve a Colo Colo a jugar, lo que pasa es que va a depender mucho de qué quiera él, porque capaz que lo vea como un retroceso”, indicó.

Lucas Wilchez en Colo Colo en el año 2011. Imagen: Archivo

Para mí depende mucho de quién lo esté asesorando, porque capaz que el representante le diga que no vuelva a Colo Colo, que intente pelearla allá, que llegue un técnico que lo quiera o que vaya a préstamo a otro equipo de Europa. Para mí que se quede allá“, cerró Lucas Wilchez. Pizarro suma 5 partidos en un año y medio en el viejo continente. No ha anotado goles.

