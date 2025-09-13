Colo Colo es un club que marca muchas veces la carrera de los jugadores. Es lo que siente uno que pasó por ahí y que hasta hoy se arrepiente de haber partido de Macul.

Los Albos son el equipo más ganador del fútbol chileno y por esto, la presión siempre es altísima para intentar conseguir títulos. No hay mucho margen de error y algunos futbolistas no logran adaptarse del todo a este ambiente tan exigente.

El arrepentimiento de un ex Colo Colo

Lucas Wilchez llegó a mediados del 2010 a Colo Colo y rápidamente se ganó el cariño de los hinchas con sus actuaciones y cercanía. Sin embargo, los Albos terminaron perdiendo ese título de forma dramática ante Universidad Católica. Ya en 2011, le tocó vivir la época dorada de Universidad de Chile, yéndose de Macul en 2012.

“ColoColo es un equipo ‘súper grande’ y la exposición no es la misma que tienen otros clubes. Siempre dije que la camiseta de Colo Colo es muy pesada, mucho más pesada que jugar en Universidad de Chile o Universidad Católica y lo digo no para entrar en debate o ‘vender humo'”, indicó Wilchez a 24 Horas.

“Estuve dos años en el club, muy maravillosos en lo personal, yo disfrutaba jugar en el club, pero el hecho de no ganar títulos y las presiones dirigenciales son un tema y tienes que ser fuerte de la cabeza. Quizás dos años no parecen mucho, pero en Colo Colo es un montón“, complementó el argentino.

Luego de irse a préstamo a Real Zaragoza en 2012, en 2013 Lucas Wilchez regresó a Colo Colo. Sin embargo, el nuevo técnico no lo conocía. Si bien él quería quedarse, las idas y vueltas de su situación hicieron que decidiera partir del Estadio Monumental.

“Yo me equivoco en la decisión después cuando vuelvo a Colo Colo porque yo tenía un año más de contrato y estaba Gustavo Benítez como técnico. Me dijo que me iba a ver porque no me conocía, volví para sumarme y para que decidiera si me dejaba o iba a mandar a préstamo. En ese momento, supuestamente me dijeron que me quedaba, después cambiaron a que me tenía que ir“, recordó Wilchez.

Lucas Wilchez estuvo dos años en Colo Colo. Imagen: Archivo

“Decidí rescindir vínculo con el club y devolverme a Argentina. Creo que fue la peor decisión que tomé en mi carrera futbolística, creo que me apuré. Fue una decisión errada porque, nunca se sabe, me hubiese quedado mucho más tiempo en Colo Colo“, cerró el argentino. A los 42 años, Lucas Wilchez ya está retirado y se dedica a la representación de jugadores.

