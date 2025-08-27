Colo Colo dilató un poco más la decisión del nuevo DT, quien tendrá como misión enderezar el torcido rumbo que llevaba el equipo bajo la tutela de Jorge Almirón, al menos durante el año del centenario. De hecho, luego de la estrepitosa goleada sufrida ante la UC, el argentino salió de su cargo.

Lo primero que ocurrió para suplir a Almirón fue nombrar a un interinato conformado por Hugo González y Luis Pérez, quienes dirigieron al equipo en el 0-0 frente a Palestino en La Cisterna. También serán ellos quienes comanden al equipo en el Superclásico 198.

“Colo Colo es un mundo aparte. Puede venir Guardiola y le va mal. Es algo complicado”, manifestó Lucas Wilchez, quien le concedió una entrevista a TNT Sports. Allí habló de su vida actual como representante de futbolistas en la empresa RJ Sports Group, que fundó junto a un amigo.

Lucas Wilchez en acción durante un Superclásico, lucha el balón con Matías Rodríguez. (DAVID VASQUEZ/PHOTOSPORT).

“La vuelta de Quinteros creo que es ir a lo fácil por el hecho de que tiene espalda. Lo quieren traer. Pero en su momento lo echaron y ahora, traerlo de vuelta. Por lo que veo no es un técnico barato. Por mí, trataría de pensar en otro”, agregó Wilchez, a quien en Chile conocían como Peter Veneno por su pelo largo. Hoy está muy lejos de ese look.

Y dejó su favorito, un admirador de Ricardo Gareca que toma fuerza en la interna de Blanco y Negro. “Me gusta (Fernando) Ortiz. Pero bueno, eso no asegura que le va a ir bien. A gusto personal, para cambiar un poco el estilo y dar un aire fresco, la forma de Ortiz me gusta mucho”, manifestó Wilchez sobre el ex DT del Santos Laguna, Monterrey y el América de México.

Fernando Tano Ortiz, el preferido de Lucas Wilchez para asumir en Colo Colo. (Manuel Guadarrama/Getty Images).

Lucas Wilchez quiere a Fernando Ortiz como el DT reemplazante de Almirón en Colo Colo

El nombre de Fernando Ortiz para ocupar el lugar dejado por Almirón en Colo Colo como DT le viene bien a Lucas Wilchez. Además, reconoce en el ex zaguero central de Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata algo parecido a lo que exige el Cacique.

Fernando Ortiz fue colista del fútbol mexicano con el Santos Laguna, donde dirigió a Bruno Barticciotto. (Manuel Guadarrama/Getty Images).

“Ortiz como jugador tuvo algo de ADN albo. Una impronta importante, iba al frente. Después los perfiles de DT en Colo Colo van variando. En un momento estuvo el Tolo (Américo Gallego), vino Ivo Basay. No es que se sigue una línea. Ahora último con Gustavo y Jorge un poco se parecen. Pero es complicado eso”, apuntó Wilchez.

Fernando Ortiz ante Lucas Pratto en un duelo entre la UC y Vélez Sarsfield. (FERNANDO NAHUEL/PHOTOSPORT).

Y dijo más. Una especie de advertencia para el Tano, como le dicen al argentino ex entrenador de Sportivo Luqueño y Sol de América en Paraguay. “Digo que es muy lindo, pero la gente y el hincha quieren competir. Y si eso no lo puedes lograr, no puedes convencerlos. Es complicado”, marcó Wilchez, quien tuvo un período fuera del Cacique cuando reforzó al Zaragoza de España.

