Un giro total se vivió en Colo Colo, ya que el técnico interino del club no será Héctor Tapia, sino que este cargo lo asumirán Luis Pérez y Hugo González, quienes en el pesado vivieron dos pesadillas ante U. de Chile.

Los Albos pasan por un momento complejo, muy lejos de la pelea por título sin alcanzar ningún objetivo planteado para la celebración del centenario. La goleada recibida ante Universidad Católica le puso la lápida al ciclo de Jorge Almirón en Macul.

El mal recuerdo de Pérez y González ante U. de Chile

En Colo Colo se daba por hecho que sería Héctor Tapia, jefe de las divisiones inferiores, quien se haría cargo del primer equipo. Sin embargo, todo sufrió un giro y ahora serán Luis Pérez y Hugo González quienes dirigirán los hilos del plantel profesional.

Tanto Lucho Pérez como Hugo González ya tiene experiencia dirigiendo a los Albos ¿El problema? Es que la experiencia no fue para nada buena y el deniminador común, son los pésimos antecedentes de ambos ante Universidad de Chile, rival ante el cual jugará Colo Colo el próximo 31 de agosto en el Estadio Monumental.

Pérez dirigió a los Albos en dos periodos durante el 2011, tras las salidas de Diego Cagna y Américo Rubén Gallego, pero su momento más recordado en la banca de este club fue en 2012, cuando tuvo que terminar el apertura tras la partida de Ivo Basay con Hugo González como ayudante técnico.

Este paso de Pérez y González en Colo Colo, justo coincidió con el mejor momento de U. de Chile y lo pagaron caro. En la fase regular del apertura 2012 perdieron por 5-0 ante los Azules, en la mayor goleada sufrida por los Albos en un Superclásico. Para mala fortuna, los enfrentaron otra vez en playoffs. Ganaron en Macul por 2-0, pero en el Nacional otra vez fueron humillados: 4-0.

En el 2013, Hugo González tuvo la oportunidad como entrenador interino de Colo Colo, sin Pérez, y tampoco consiguió buenos resultados. De hecho, perdió contra Universidad de Chile por 3-2 en el Estadio Nacional, con un agónico gol de Charles Aránguiz.

Colo Colo no puede derrotar a U. de Chile desde el 2022 y cayeron en la primera rueda de este 2025 ante los Azules. Tras debutar ante Palestino el viernes 22 de agosto ante Palestino, la semana siguiente intentarán romper la mala racha ante el Romántico Viajero. Pérez y González no quieren repetir sus malos recuerdos.

