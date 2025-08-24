Para nadie es un secreto que Claudio Aquino ha rendido por debajo de las expectativas que tenía Colo Colo cuando le puso una millonaria oferta sobre la mesa para sacarlo de Vélez Sarsfield tras el término de su contrato. El talentoso volante ofensivo de 34 años le dijo sí a esa propuesta.

Una negociación que, según propia confesión de Aníbal Mosa, duró un solo día. Pues bien, en la desafortunada temporada del centenario albo, Aquino ha estado lejos de refrendar el estratosférico sueldo con que la directiva de Blanco y Negro lo agasajó para ficharlo.

El “10” del Cacique suma cuatro goles y dos asistencias en la Liga de Primera. También dio un par de pases-gol en la Copa Chile, pero brilló en la intrascendencia en la Copa Libertadores. Hay que decirlo, en gran parte fue por la imprecisión de su compatriota argentino Javier Correa.

Para colmo, Aquino no satisface al DT interino del Cacique. En su último partido como DT de Colo Colo, Jorge Almirón dejó al enganche en el banco de suplentes. En tanto, Hugo González lo devolvió a la oncena en su debut como bombero del Cacique.

Hugo González en el estadio Municipal de La Cisterna. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Pero en el entretiempo, Aquino salió de la cancha para dejarle su lugar a Víctor Felipe Méndez. Para explicar la movida táctica, González afirmó que “es un tema táctico. Fue porque necesitábamos un poco más de marca en el sector medio, tenían superioridad numérica ahí”.

“Nos complicaban con el Chucky y Abrigo. Quisimos equiparar las marcas. A ratos lo hicimos, sacamos adelante esa parte táctica”, agregó el director técnico, quien seguramente no dejó sonriente a Aquino, quien mostró un nivel bajísimo en La Cisterna.

Aquino pierde terreno en Colo Colo y… ¿Vélez aún lo quiere?

Está claro que Claudio Aquino ha perdido relevancia en Colo Colo y también es un hecho que Vélez Sarsfield no lo ha perdido de vista. Aunque Guillermo Barros Schelotto está muy contento con el nivel de Tomás Galván, por supuesto que el “10” albo llama su atención.

Claudio Aquino tiene contrato en Colo Colo hasta diciembre de 2026. (Andres Pina/Photosport).

“No sé nada de su vuelta, pero jugadores como él obvio que me gustan”, expuso el Mellizo, quien tiene al chileno Claudio Baeza como bastión del mediocampo en el Fortín, que jugará los cuartos de final de la Copa Libertadores de América luego de eliminar a Fortaleza de Brasil.

De todas maneras, el fútbol ofrece posibilidades de revancha rápidamente. Y pese al mal momento, los albos tienen una: deben ser locales en el Superclásico ante Universidad de Chile con el fin de evitar salir derrotado en los cuatro partidos de aquella categoría ante azules y la Universidad Católica. El tiempo dirá si Aquino puede revertir su imagen ante el Romántico Viajero…

