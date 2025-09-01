Colo Colo cortó la mala racha en la Liga de Primera y se quedó con el Superclásico 198 ante Universidad de Chile. Con anotación de Vicente Pizarro, los albos volvieron a celebrar en el Estadio Monumental y ante su archirrival.

Pero la gran presentación ante la U de Gustavo Álvarez estuvo marcad por el interinato de Hugo González y Luis Pérez. La dupla de entrenadores logró dejar el arco invicto y además logró un triunfo que reactiva al plantel en la recta final del campeonato.

Pero dicha presentaciones contaron con la irrupción un ayudante que lleva varios años en el Estadio Monumental. Lo que tiene nombre y apellido: Víctor Berríos.

El adiestrador detalló en la Tercera B dirigiendo el Simón Bolívar. Luego pasó a ser contratado por Colo Colo y se sumó al cuerpo técnico de Gustavo Quinteros como analista.

El ayudante de Hugo González

Pero su carrera también contó con una particular polémica en la campaña del 2024 con Jorge Almirón. Es que Berríos apareció en las imágenes que ocupó Huachipato y la U como prueba para indicar que el DT trasandino entregó indicaciones cuando estaba suspendido.

Víctor Berríos, a la izquierda, en la dirección técnica de Simón Bolívar.

Lo que generó repercusión y hasta llevó el caso al TAS. Pese a ello, Berríos tuvo su revancha y en cancha. Esto se reflejó el reciente domingo donde en el Superclásico 198 fue determinante al ser el ayudante de campo de Hugo González.

En todo momento se le vio dando instrucciones y apoyando las decisiones del adiestrador. Incluso por sobre Luis Pérez que hasta fue captado por las cámaras de TNT Sports en un pase más conciliador desde su asiento en el banco de suplentes.

“Nos hicimos fuertes en el sector medio, no les dimos espacio y creo que fuimos un justo ganador. Ha sido una semana compleja. Nosotros venimos a ayudar en lo que el club necesite. Lo que hicimos fue con cariño”, sentenció González tras el triunfo en el Superclásico 198.

