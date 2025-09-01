Revelan lo primero que hará Fernando Ortiz con el plantel de Colo Colo: “Trabajo mucho…”

Una nueva era arranca en Colo Colo, porque los albos tienen un nuevo entrenador tras la contratación del argentino Fernando Ortiz.

El ex DT de América de México arribó a Santiago este lunes y en las próximas horas será presentado oficialmente en el estadio Monumental.

Ortiz se va a encontrar con un camarín de Colo Colo con el ánimo renovado, puesto que este domingo el cuadro albo le ganó a Universidad de Chile por 1-0 en el Superclásico jugado en el estadio Monumental.

Cuentan lo primero que hará Fernando ortiz en Colo Colo

Apenas se supo que Fernando Ortiz era el elegido de Blanco y Negro para asumir en Colo Colo se produjeron varios cuestionamientos, el primero de ellos tiene que ver con el conocimiento del DT del fútbol chileno, ya que nunca ha trabajado en el país.

Un cercano a Ortiz conversó con As y contó las cualidades que tiene el estratega y lo primero que hará tras conocer a sus nuevos pupilos.

“Lo primero que hará es ver cómo están los jugadores, él trabaja mucho lo físico, es muy exigente y de mucho orden. Hay hartas cosas que van a tener que cambiar… Le gusta que todo el plantel desayune junto y que todos lleguen temprano”, señalaron sobre el DT.

Además, explicaron que le gusta probar con jugadores jóvenes, algo que ya hizo en sus pasos por América y Monterrey.

“En América hizo debutar a siete juveniles y en Monterrey como a ocho. Trata de ir a todos los partidos de la Sub 18 y la Proyección, a través de un representante del cuerpo técnico”, agregaron.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.