Colo Colo se sacó de encima la mala racha justo ante su archirrival, porque le ganó por 1-0 a Universidad de Chile en el Superclásico.

Los albos se impusieron en un apretado partido en el estadio Monumental ante los azules gracias al solitario gol de Vicente Pizarro, que llegó a los 81 minutos de juego.

Ahora empieza una nueva era para Colo Colo, porque esta semana se hace cargo del equipo el entrenador Fernando Ortiz, quien viene a reemplazar al despedido Jorge Almirón.

ver también Juan Cristóbal Guarello cuestiona la llegada de Fernando Ortiz a Colo Colo: “Quiero saber…”

Sebastián Vegas alaba a Fernando Ortiz

Muy poco se conoce de Fernando Ortiz, pero hay un jugador de Colo Colo que ya trabajó con el Tano, porque Sebastián Vegas estuvo con el nuevo DT albo en Monterrey.

El defensor analizó el arribo de Ortiz y su equipo de trabajo a quienes alabó, tirándole un pequeño palito al cuerpo técnico anterior.

“Me tocó tenerlo en Monterrey, me parece que es un tipo serio, un tipo trabajador, un cuerpo técnico muy preparado“, dijo Vegas tras el triunfo de Colo Colo sobre la U.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo tiene nuevo entrenador. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“En mi experiencia con él me parece que es una buena persona. Son cosas que suman y sea él el elegido o haya sido quien sea, al final nosotros estamos siempre con la disposición de mejorar y de trabajar”, agregó el marcador central.

Fernando Ortiz ya está en Chile y se espera que este mismo martes tenga su primer entrenamiento a cargo de Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

ver también Gabriel Mendoza sorprende al ver el Superclásico de Colo Colo con la U de Chile en la Garra Blanca

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.