Gabriel Mendoza sorprende al ver el Superclásico de Colo Colo con la U de Chile en la Garra Blanca

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile tuvo a Gabriel Mendoza como un hincha especial, al cantar en la barra del Cacique.

Por Felipe Escobillana

El clásico tuvo un espectador de lujo: el Coca Mendoza
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTEl clásico tuvo un espectador de lujo: el Coca Mendoza

Colo Colo y Universidad de Chile disputaron un Superclásico muy luchado en el estadio Monumental, que se definió sobre el final del partido con gol de Vicente Pizarro.

Un tanto que hizo explotar a los hinchas albos entre los que se encontraba un campeón de Copa Libertadores 1991: Gabriel Mendoza. Claro que a diferencia de otras veces, vio el duelo en plena barra del Cacique.

El Coca se ubicó en la Garra Blanca y fue captado por muchos fanáticos, que subieron videos a las redes sociales. De hecho, se le vio muy animado junto a los barristas.

Cantando canciones como “quiero cantar, quiero ganar” o “Colo Colo es un sentimiento, no se explica se lleva bien adentro” estuvo entusiasmando a la gente para alentar en el Superclásico.

La alegría del Coca Mendoza

El Coca Mendoza esta jornada grabó un video en el que señalaba “bonita mañana” y que la “marraqueta es más crujiente” tras el triunfo de los albos.

Emblema de la obtención más importante del fútbol chileno a nivel de clubes, el ex lateral derecho es muy querido por toda la hinchada alba al mostrarse cercano y compartir con ellos constantemente.

De hecho, antes del partido y de asistir a la barra, estuvo en el sector de Océano compartiendo con otros fanáticos que llegaban a presenciar el partido. Incluso, pudo entrar a la cancha en un momento.

Coca Mendoza en la cancha del Monumental

Coca Mendoza en la cancha del Monumental

Gabriel Mendoza llegó a Colo Colo en 1991 y estuvo hasta 1995. Luego emigró a Sao Paulo y a Tigres de México, antes de retornar a Chile para jugar en Wanderers. En los albos tuvo otro breve paso, en el segundo semestre del 2001.

