La Supercopa entre Colo Colo y la U otra vez está en duda tras fatal accidente en el Monumental

La versión 198 del Superclásico del fútbol nacional se jugó este domingo en el estadio Monumental, donde el ganador fue Colo Colo ante Universidad de Chile, terminando así que una pequeña racha positiva de los azules.

El partido estuvo marcado por la expulsión de Franco Calderón a los 31 minutos en la visita y el solitario gol de Vicente Pizarro a los 81′, para estructurar el definitivo 1-0 en Macul.

Fuera de la cancha se produjo un grave incidente, porque un hincha de Colo Colo murió tras caer del techo del estadio Monumental, porque intentaba pasar de una zona a otra del recinto, por un lugar prohibido.

La Supercopa entre Colo Colo y la U otra vez está en duda

El primer partido del fútbol chileno en 2025 tendría que haber sido la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile, sin embargo, todavía no se puede desarrollar.

La ANFP logró programar el encuentro para el domingo 14 de septiembre en el estadio Santa Laura, con hinchada de ambos equipos, no obstante, está en duda el duelo tras el trágico accidente de este domingo en el Monumental.

El alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, puso en duda el desarrollo del encuentro en su comuna luego de lo sucedido.

“Los clubes y la ANFP han mostrado una y otra vez que no tienen la capacidad de garantizar la seguridad“, indicó a El Mercurio.

Otra vez la Supercopa puede suspenderse, ahora a pocos días de jugarse.

¿Cuándo y a qué hora es la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile?

La final de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para jugarse el domingo 14 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Santa Laura.

