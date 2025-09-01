Guarello analiza la muerte de hincha en el Superclásico y encara a la U tras reclamo: “No entiendo…”

Colo Colo volvió a ganarle a Universidad de Chile en el Superclásico, porque este domingo el cuadro albo se impuso por 1-0 con gol de Vicente Pizarro en el tramo final del encuentro.

Durante el partido se produjo una lamentable situación, porque murió un hincha albo que se cayó desde el techo del recinto por intentar pasar de un sector a otro por una zona indebida.

La situación fue analizada por el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien en La Hora de King Kong fue crítico por lo sucedido.

Guarello encara reclamo de Clark tras muerte de hincha de Colo Colo

El comentarista hizo un largo análisis de lo sucedido, aunque recalcó que el hecho no fue violencia sino una situación puntual.

“Una cosa es la violencia por enfrentamientos, inherente a las barras, por ejemplo, y otra cosa es un accidente y aquí estamos claramente frente a un accidente. Es un accidente lamentable, todos sabemos que el estadio Monumental es un recinto que está caduco con sus estructuras, es un estadio que necesita reformas urgente o una reconstrucción total”, partió su comentario sobre el hecho.

“Lo que ocurrió hoy fue un accidente, producto de la irresponsabilidad de una persona que se cayó. No entiendo porque Universidad de Chile reclama en el post que el partido no se suspendió, no entiendo con qué objetivo, qué se hubiese logrado con suspender el partido“, agregó.

Luego, volvió a cuestionar la petición azul: “si evidentemente el público estaba en peligro, porque había hinchas corriendo y uno le pegó un piedrazo al otro y lo mató ahí sí se entiende que se suspendiera. Si hay un tumulto entre personas y arremete un carro policial dentro del estadio y mueren dos hinchas, ahí sí se entiende que se suspende. Pero cuando ocurre un accidente por la irresponsabilidad de una persona, esta es mi opinión, no corresponde que se suspenda”.

Para finalizar, planteó con una pregunta si Michael Clark, presidente de Azul Azul, hubiese pedido la suspensión si el cuadro laico estaba arriba en la cuenta o habría ganado.

“No veo el provecho de haber suspendido el partido. Ahora hago una pregunta, con algo de mala leche. ¿Si la U lo ganaba salía Clark a reclamar porque no se suspendió el partido? A ese nivel de relatividad moral llegamos“, cerró.