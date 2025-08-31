Es tendencia:
Superclásico 198

Javier Correa se defiende tras la pelea en la zona mixta del Superclásico 198: “Estaba con mi hijo y me quiso…”

Correa explicó a qué se debió el amago de pelea que protagonizó luego del Superclásico 198. "Es un cobarde", lanzó el atacante de Colo Colo.

Por Jorge Rubio

Javier Correa protagonizó una discusión que estuvo a punto de ser pelea.
© Captura Cooperativa Deportes.Javier Correa protagonizó una discusión que estuvo a punto de ser pelea.

Javier Correa fue protagonista de la primera polémica en el Superclásico 198 y también estuvo a punto de enfrascarse en una pelea. De hecho, fue necesaria la intervención de más personas para evitar que el centrodelantero se fuera a los golpes en la zona mixta.

Para colmo del “9” albo, todo fue captado por la cámara de TNT Sports, que difundió esas imágenes en el programa Todos Somos Técnicos. Luego de ese encontrón se conocieron más detalles, como algunos insultos de Correa hacia Michael Clark que acusaron desde Azul Azul.

“Me quiso pegar”, dijo dos veces el cordobés ante las preguntas del periodista Francisco Caneo de Cooperativa Deportes, que recorrió varios metros con el centrodelantero argentino. Para él, hubo un motivo que desató su reacción y lo contó sin tapujos.

Javier Correa y su defensa del incidente en la zona mixta. (Captura Cooperativa Deportes).

Javier Correa y su defensa del incidente en la zona mixta. (Captura Cooperativa Deportes).

Aseguró que “le dije que no podía estar ahí. Después dicen que es violencia y nosotros no le dijimos nada. Él me quiso pegar a mí”. Y marcó que su enojo comenzó porque estaba acompañado cuando comenzó el entredicho.

Correa explica por qué casi terminó metido en una pelea post Superclásico 198

Para Javier Correa, la razón que generó el amago de pelea luego del Superclásico 198 que ganó Colo Colo fue poderosa. “Estaba con mis hijos, por eso es. Yo estaba con mis hijos y me quiso pegar. Es un cobarde”, aseguró el ex jugador de Estudiantes de La Plata.

“Le dije que qué hacía ahí”, repitió Correa, quien también jugó en el Santos Laguna del fútbol mexicano. El cordobés fue consultado por si había provocado a gente del rival luego del pitazo final del juez Cristián Garay. La respuesta del atacante albo fue tan breve como elocuente.

Sólo dijo “nah” de forma muy escueta para echar por la borda la teoría de las provocaciones. Al parecer el Superclásico del fútbol chileno tendrá algún capítulo más en torno a esta historia. El tiempo dirá…

