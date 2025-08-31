Luego del valioso triunfo de Colo Colo como local ante U de Chile, rápidamente los referentes albos salieron a valorar el resultado tras una seguidilla de tropezones en la Liga de Primera.

Y uno de ellos fue Arturo Vidal, que en su estilo dio sus impresiones asegurando que Colo Colo sigue con vida y saldrá a ganar todo lo que queda por delante para lograr el objetivo que se plantearon.

“Tenía muchas ganas de jugar hoy, más un clásico, contento por lo que se hizo, la gente se fue feliz, el equipo creció mucho, nunca bajamos la intensidad y eso nos deja tranquilo”, partió diciendo.

Vidal y su recado para Aránguiz

Valorando el buen nivel y el regreso al triunfo, Arturo Vidal se acordó del duelo personal que tuvo con Charles Aránguiz en el pasto del Estadio Monumental, donde salió victorioso.

“Fuimos superiores, me tocó marcar a Charles Aranguiz y no la tocó. Siempre es lindo ganar un clásico, pero nada más. La gente lo necesitaba, este año ha sido malo, lo más importante es tratar de clasificar a una copa”, aseguró el King.

El mensaje para Jorge Almirón

Arturo Vidal hizo a un lado la euforia por haber ganado el Superclásico y ante la pregunta por las semanas difíciles tras el ciclo Almirón, el jugador albo hizo una pausa y se sinceró por su ex DT.

“Ha sido complicado, todo el mundo le tenía mucho cariño al profe, trabajaba mucho, pasional con lo que hacía. Hubo mala suerte, no podíamos ganar, le tocó irse y llegó un nuevo entrenador”, aseguró.

Fue ahí que le dejó recado a Fernando Ortiz, el nuevo entrenador de Colo Colo, diciendo que “las ganas siempre están, esto nos ayuda a tomar confianza.

Ojalá ir a la Libertadores, nos prepararemos al máximo, lo importante es que se ganó”.

