Lucas Cepeda fue el primer jugador de Colo Colo en tomar la palabra luego del triunfo 1-0 en el Superclásico ante U de Chile. Pero no todo fue celebración en el camarín, ya que una triste noticia enlutó al club.

Es que previo al duelo se conoció la muerte de un hincha albo que cayó al trepar por el techo de uno de los sectores del Estadio Monumental, quien pese a ser llevado a la Clínica Bupa se reportó su fallecimiento.

Por ello, Cepeda habló y lo primero que dijo post partido fue dedicarle palabras a la memoria del fanático del Cacique, así como también a su familia en el difícil momento.

Cepeda y el mensaje por hincha fallecido de Colo Colo

Lucas Cepeda olvidó los festejos post triunfo ante U de Chile y se enfocó en mandar un mensaje de apoyo a la familia del hincha fallecido al trepar al techo en el Estadio Monumental.

“Es lamentable, no debería suceder, nos enteramos ahora, la noticia nos deja triste a todos y no se puede disfrutar de la misma manera. Le mando un saludo a su familia, mucha fuerza, Colo Colo va a estar con ustedes en todo”, dijo el delantero albo.

Tras eso, el zurdo seleccionado nacional analizó el momento deportivo del equipo y la importancia de haber ganado el Superclásico. Con total sinceridad, Cepeda aseguró que “No estábamos bien, cada partido nos estaba costando, no nos miraban como equipo grande”.

“Ahora quedó demostrado y nos acercamos en el objetivo de clasificar a Copa Libertadores y si se da una remontada histórica como el año pasado…”, finalizó, lleno de optimismo en Colo Colo.