Una vez más, el fútbol se viste de luto. Durante el transcurso del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, se dio a conocer el fallecimiento de un hincha local que cayera de uno de los techos del Estadio Monumental durante el primer tiempo.

Fue Radio ADN que durante el descanso del duelo mayor de nuestro balompié entregó detalles de la tragedia que se produjo en el sector de la Tribuna Galvarino del recinto deportivo, y que obligó a la intervención de personal de emergencia.

Muere hincha de Colo Colo durante Superclásico

“En el transcurso del primer tiempo, un hincha desde el sector de Galvarino y Cordillera se estaba pasando, a través de una de las vigas del estadio para colarse en el último sector. Lamentablemente, este hincha cae, queda inconsciente, rápidamente lo trasladan al centro médico donde nos confirmaron que falleció a las 15:31 horas”, indicó el medio de comunicación.

En esa línea, la emisora detalla que la víctima fatal, hincha de Colo Colo, es “una persona de sexo masculino, de 31 años y que no contaba con antecedentes previos, según la información oficial que nos envían directamente desde Carabineros”.

Lastimosamente, en el Superclásico no es la primera vez que los techos del Estadio Monumental ceden ante la masiva presencia de aficionados albos que utilizan esta vía para pasarse de un sector a otro, de hecho hubo un “arengazo” donde hubo personas heridas.

Desde el sector Galvarino del Estadio Monumental cayó hincha de Colo Colo que falleció (RedGol)

¿Por qué se siguió el encuentro?

Según dio a conocer Radio ADN, tras el incidente se produjeron reuniones entre las autoridades de Gobierno, Carabineros, la ANFP y Colo Colo para determinar los pasos a seguir al respecto. Sin embargo, el árbitro Cristián Garay decidió continuar con el desarrollo del lance.