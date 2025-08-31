Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Superclásico

Tragedia en Superclásico: Muere hincha que cae del techo de Estadio Monumental

El lamentable hecho ocurrió durante el transcurso del primer tiempo en el recinto de Macul. Tras el hecho, se le trasladó a un centro médico donde finalmente perdió su vida.

Por Alfonso Zúñiga

Desde el sector Galvarino del Estadio Monumental, cayó un hincha del techo que falleció.
© RedGolDesde el sector Galvarino del Estadio Monumental, cayó un hincha del techo que falleció.

Una vez más, el fútbol se viste de luto. Durante el transcurso del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, se dio a conocer el fallecimiento de un hincha local que cayera de uno de los techos del Estadio Monumental durante el primer tiempo.

Fue Radio ADN que durante el descanso del duelo mayor de nuestro balompié entregó detalles de la tragedia que se produjo en el sector de la Tribuna Galvarino del recinto deportivo, y que obligó a la intervención de personal de emergencia.

Minuto a minuto: Colo Colo y Universidad de Chile viven una nueva versión del Superclásico

ver también

Minuto a minuto: Colo Colo y Universidad de Chile viven una nueva versión del Superclásico

Muere hincha de Colo Colo durante Superclásico

“En el transcurso del primer tiempo, un hincha desde el sector de Galvarino y Cordillera se estaba pasando, a través de una de las vigas del estadio para colarse en el último sector. Lamentablemente, este hincha cae, queda inconsciente, rápidamente lo trasladan al centro médico donde nos confirmaron que falleció a las 15:31 horas”, indicó el medio de comunicación.

En esa línea, la emisora detalla que la víctima fatal, hincha de Colo Colo, es “una persona de sexo masculino, de 31 años y que no contaba con antecedentes previos, según la información oficial que nos envían directamente desde Carabineros”.

Lastimosamente, en el Superclásico no es la primera vez que los techos del Estadio Monumental ceden ante la masiva presencia de aficionados albos que utilizan esta vía para pasarse de un sector a otro, de hecho hubo un “arengazo” donde hubo personas heridas.

Desde el sector Galvarino del Estadio Monumental cayó hincha de Colo Colo que falleció (RedGol)

Desde el sector Galvarino del Estadio Monumental cayó hincha de Colo Colo que falleció (RedGol)

Publicidad
Tweet placeholder

¿Por qué se siguió el encuentro?

Según dio a conocer Radio ADN, tras el incidente se produjeron reuniones entre las autoridades de Gobierno, Carabineros, la ANFP y Colo Colo para determinar los pasos a seguir al respecto. Sin embargo, el árbitro Cristián Garay decidió continuar con el desarrollo del lance.

Lee también
¿Bien expulsado? La barrida que sacó a Franco Calderón de la U
U de Chile

¿Bien expulsado? La barrida que sacó a Franco Calderón de la U

Primera polémica: Correa y un fuerte golpe a Zaldivia
Chile

Primera polémica: Correa y un fuerte golpe a Zaldivia

La poderosa razón por la que Colo Colo da un portazo a oferta por Saldivia
Colo Colo

La poderosa razón por la que Colo Colo da un portazo a oferta por Saldivia

"Te vi volver a raj..." : albos se burlan de la U tras Avellaneda
Colo Colo

"Te vi volver a raj..." : albos se burlan de la U tras Avellaneda

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo