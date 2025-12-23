Naoya Inoue vs. David Picasso: Fecha, horario y dónde ver EN VIVO la gran pelea de boxeo

El boxeo no se toma descanso y tras el histórico combate entre Jake Paul y Anthony Joshua, ahora se celebrará otra velada de gran nivel y la última del 2025. El protagonista indiscutido es Naoya Inoue (31-0), campeón japonés, considerado uno de los mejores libra por libra del planeta de la actualidad y que volverá a subirse al ring para defender su cinturón absoluto del peso supergallo.
¿El rival? Será David “El Rey” Picasso (32-0-1), joven boxeador mexicano invicto y de gran proyección internacional. Aunque no asoma como favorito, el púgil azteca intentará dar el gran golpe del año y derrota a un Inoue que sorprende y que animará una cartelera de alto nivel desde el Medio Oriente.
ver también
¡Lo mandó al hospital! Anthony Joshua lo pone a dormir a Jake Paul en la “Pelea del Año”
¿Cuándo es la pelea de Naoya Inoue vs. David Picasso?
El evento de boxeo donde estará Naoya Inoue y David Picasso se celebrará este sábado 27 de diciembre de 2025, en el Mohamed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita, como parte del evento The Ring V.
En Chile, el horario estimado para la pelea estelar sería cerca de las 09:00 AM horas, considerando que la cartelera comenzará alrededor de las 05:00 de la madrugada del país. Conoce los horarios de los demás países de LATAM, a continuación.
|Horario inicio evento
|Horario Paul vs. Joshua
|Países de LATAM
|02:00 horas
|06:00 horas*
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|03:00 horas
|07:00 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|04:00 horas
|08:00 horas*
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|05:00 horas
|09:00 horas*
|Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
¿Dónde ver la pelea de Naoya Inoue vs. David Picasso en Chile?
En nuestro país, la pelea entre Naoya Inoue y David Picasso no contará con televisión y solamente se podrá ver de forma exclusiva a través de la plataforma online, DAZN, en modalidad pago por evento (PPV).
El precio del evento es de $18.491, el cual se puede compatibilizar con una suscripción de prueba de 7 días. Para este evento, la plataforma contará con la transmisión de toda la cartelera, además de análisis previo y repeticiones bajo demanda.
Cartelera oficial de Naoya Inoue vs. David Picasso
- Naoya Inoue vs. David Alan Picasso – Por los títulos CMB, AMB, FIB y OMB del peso supergallo
- Junto Nakatani vs. Sebastián Hernández – Peso supergallo
- Wilibaldo García vs. Kenshiro Teraji – Campeonato mundial IBF peso supermosca
- Taiga Imanaga vs. Eridson García – Peso superpluma
- Reino Tsutsumi vs. Leobardo Quintana – Peso supergallo