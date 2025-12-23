Naoya Inoue vs. David Picasso: Fecha, horario y dónde ver EN VIVO la gran pelea de boxeo

El boxeo no se toma descanso y tras el histórico combate entre Jake Paul y Anthony Joshua, ahora se celebrará otra velada de gran nivel y la última del 2025. El protagonista indiscutido es Naoya Inoue (31-0), campeón japonés, considerado uno de los mejores libra por libra del planeta de la actualidad y que volverá a subirse al ring para defender su cinturón absoluto del peso supergallo.

¿El rival? Será David “El Rey” Picasso (32-0-1), joven boxeador mexicano invicto y de gran proyección internacional. Aunque no asoma como favorito, el púgil azteca intentará dar el gran golpe del año y derrota a un Inoue que sorprende y que animará una cartelera de alto nivel desde el Medio Oriente.

¿Cuándo es la pelea de Naoya Inoue vs. David Picasso?

El evento de boxeo donde estará Naoya Inoue y David Picasso se celebrará este sábado 27 de diciembre de 2025 , en el Mohamed Abdo Arena de Riad, Arabia Saudita, como parte del evento The Ring V.

En Chile, el horario estimado para la pelea estelar sería cerca de las 09:00 AM horas , considerando que la cartelera comenzará alrededor de las 05:00 de la madrugada del país. Conoce los horarios de los demás países de LATAM, a continuación.

Horario inicio evento Horario Paul vs. Joshua Países de LATAM 02:00 horas 06:00 horas* México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 03:00 horas 07:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 04:00 horas 08:00 horas* Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 05:00 horas 09:00 horas* Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. *Horario estimado

¿Dónde ver la pelea de Naoya Inoue vs. David Picasso en Chile?

En nuestro país, la pelea entre Naoya Inoue y David Picasso no contará con televisión y solamente se podrá ver de forma exclusiva a través de la plataforma online, DAZN , en modalidad pago por evento (PPV).

El precio del evento es de $18.491, el cual se puede compatibilizar con una suscripción de prueba de 7 días. Para este evento, la plataforma contará con la transmisión de toda la cartelera, además de análisis previo y repeticiones bajo demanda.

Cartelera oficial de Naoya Inoue vs. David Picasso

Naoya Inoue vs. David Alan Picasso – Por los títulos CMB, AMB, FIB y OMB del peso supergallo

– Por los títulos CMB, AMB, FIB y OMB del peso supergallo Junto Nakatani vs. Sebastián Hernández – Peso supergallo

– Peso supergallo Wilibaldo García vs. Kenshiro Teraji – Campeonato mundial IBF peso supermosca

– Campeonato mundial IBF peso supermosca Taiga Imanaga vs. Eridson García – Peso superpluma

– Peso superpluma Reino Tsutsumi vs. Leobardo Quintana – Peso supergallo

