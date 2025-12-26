Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

¡Un equipo de galácticos! Concepción suma a ex arquero de Colo Colo y campeón del fútbol chileno

El Conce no se detiene con las sorpresas y sigue amarrando fichajes de lujo. Experimentado portero se suma al plantel.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
El Conce va con todo en 2026.
© MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORTEl Conce va con todo en 2026.

Si hay un equipo que la está rompiendo en este mercado de pases, es es Deportes Concepción. Y literal están rompiendo el chanchito, ya que los lilas siguen sumando fichajazos para el regreso a Primera.

Nombres como el Leo Valencia, Jorge Henríquez, Ignacio Mesías, Cristián Suárez y tantos más han sido oficializados por el elenco lila. Pero no se quedan ahí, ya que sumarán otro más.

Es que tras abrochar al arquero brasileño César Dutra, le traerán competencia para custodiar los tres tubos. Es ahí donde aparece un viejo conocido del fútbol chileno, campeón con Huachipato y que pasó por Colo Colo.

Concepción tiene listo a un viejo conocido

Deportes Concepción tiene todo acordado para sumar a Nery Veloso al plantel 2026. El experimentado portero viene de militar en San Luis de Quillota y conoce la zona, tras pasos por Huachipato y Fernández Vial.

Veloso pasó por el archirrival del conce, el Vial/Photosport

Veloso pasó por el archirrival del conce, el Vial/Photosport

“Deportes Concepción oficializó la llegada de César Dutra. A él se sumará también, aún por hacerlo oficial, Nery Veloso. Ambos acompañarán a Nicolás Araya en la disputa de la portería”, informó Octava Pasión.

Publicidad

Veloso nació futbolísticamente en Huachipato y fue campeón en 2012. Tuvo dos pasos por los acereros, además de otro por Fernández Vial, el histórico archirrival del Conce.

Se une al Leo Valencia: Concepción suma a querido ex O’Higgins y arma un equipazo de “Galácticos”

ver también

Se une al Leo Valencia: Concepción suma a querido ex O’Higgins y arma un equipazo de “Galácticos”

El ex portero de Colo Colo en 2010 viene de ser banca en San Luis de Quillota, donde llegó de emergencia este año. Eso, tras la quiebra de San Antonio Unido, donde militaba antes.

Lee también
Ex albo deja San Antonio tras la quiebra: jugará con Chupete Suazo
Chile

Ex albo deja San Antonio tras la quiebra: jugará con Chupete Suazo

Fue mundialista con Chile, gritó campeón en primera, y ahora sufre en el SAU
Chile

Fue mundialista con Chile, gritó campeón en primera, y ahora sufre en el SAU

Ex Colo Colo celebra el renacer de su carrera
Colo Colo

Ex Colo Colo celebra el renacer de su carrera

Sepultan a Brereton por bajo rendimiento y asoma en este equipo
Chile

Sepultan a Brereton por bajo rendimiento y asoma en este equipo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo