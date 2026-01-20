Es tendencia:
El crudo relato de Nery Veloso por los incendios en el Biobío: “Dios salvó mi hogar”

Nery Veloso, jugador de Deportes Concepción, agradeció que su casa se salvó de los incendios. Ahora, va en ayuda de sus vecinos.

Por Javiera García L.

Nery Veloso agradeció que su hogar se salvó de las llamas
Los incendios en las regiones del Biobío y Ñuble han dejado un total de 20 fallecidos, 536 viviendas devastadas y más de siete mil damnificados. Nadie ha podido quedar indiferente ante la tragedia.

El mundo del fútbol también se vio afectado. En las últimas horas se han conocido varios jugadores que perdieron sus hogares en los incendios.

En redes sociales, Nery Veloso, jugador de Deportes Concepción, contó cómo su hogar se salvó por milagro de las llamas que afectaron a la Región del Biobío. El arquero agradeció a Dios y a un amigo que no dudó en ayudarlo.

Lo único que puedo decir es que Dios una vez más escuchó mi clamor y salvó mi hogar. Gracias a mi amigo por llegar junto a su esposa, no importando el fuego. Llegó a mi hogar a dejar todo por salvar mi casita“, relató.

Lo que publicó Nery Veloso | Instagram
Nery Veloso cuenta que su hogar se salvó de las llamas en la Región del Biobío

Ahora solo me basta ayudar a mis vecinos que perdieron sus hogares. Nos levantaremos, Quillón, Penco y Lirquén, y todas las comunas del Biobío y de Ñuble“, fueron las palabras de Nery Veloso.

En las últimas horas, se han levantado distintos centros de acopio para ir en ayuda de los damnificados por los incendios. En Penco y Lirquén, se habilitaron sus respectivos gimnasios municipales como centros de ayuda. Asimismo, la Cruz Roja de Penco y Talcahuano, y el Gimnasio Municipal de Concepción están disponibles para la donación de insumos esenciales.

