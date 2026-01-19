Con el correr de las horas siguen apareciendo víctimas fatales en los incendios forestales que afectan a las regiones de Biobío y Ñuble, muchas de ellas vinculadas al fútbol chileno. La más reciente de ellas se relaciona con Cobresal.

Fue a través de sus canales oficiales en redes donde el cuadro de El Salvador dio a conocer el fallecimiento en esta jornada de Nelly Sáez, abuela de su defensor central José Tiznado, quien perdió su vida como consecuencia de esta triste tragedia.

“En este doloroso momento, nuestra institución envía sus más sinceras condolencias a su familia, a José y a todos sus seres queridos, esperando que encuentren consuelo y fortaleza ante tan irreparable pérdida“, mencionó Cobresal en su escrito.

Abuela de central de Cobresal fallece en incendios forestales

El fallecimiento de la abuela de Tiznado se suma al que se conoció en la presente jornada de Álvaro Aroca, futbolista de 20 años que jugaba en el club Lord Cochrane de Penco y que perdió la vida junto a su mamá mientras protegían a sus mascotas de las fuertes llamas de fuego.

Junto con el central de Cobresal, otros jugadores nacionales sufrieron la pérdida de sus hogares en las zonas afectadas por los incendios, como Franco Cáceres, hoy en Deportes Concepción, Javier Saldías de Unión La Calera, u Óscar Belmar, arquero de la Sub 16 en Universidad de Chile.

ver también Terrible: El segundo jugador de U de Chile que perdió su casa por los incendios en Concepción

Datos oficiales sobre las víctimas del incidente

Según los datos que entregó el Gobierno de Chile, 19 personas perdieron la vida en los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío, además de 1.533 damnificados, 325 viviendas destruidas y otras 1.140 en evaluación. Números que, advierten las autoridades, pueden aumentar en el correr del día.

Publicidad