La espera terminó. Juan Martín Lucero fue presentado como cuarto refuerzo de U. de Chile para la temporada 2026. El delantero se olvida de Fortaleza y vuelve al fútbol chileno, donde ya pasó por Colo Colo.

“Desde el fútbol brasileño llegó Juan Martín Lucero para integrarse oficialmente a nuestro primer equipo, convirtiéndose así en el cuarto refuerzo tras los arribos de Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero”, fueron las primeras palabras del club.

Desde el Centro Deportivo Azul quisieron destacar la trayectoria del futbolista, mencionando que “se formó en Defensa y Justicia y debutó profesionalmente en la campaña 2010. Desde entonces, se consolidó como un jugador capaz de moverse en todo el frente de ataque, habilidoso con el balón y dueño de una gran definición frente al arco rival“.

Sin embargo, hubo un detalle muy importante que fue omitido en la presentación de Juan Martín Lucero. Y es que en U. de Chile ni siquiera quisieron nombrar el paso del Gato por el Cacique, su eterno rival.

U. de Chile omite a Colo Colo en la presentación de Juan Martín Lucero

“Con el tiempo, su trayectoria le permitió conocer el fútbol chileno, además de completar exitosos pasos en Argentina (Defensa y Justicia, Independiente, Godoy Cruz y Vélez Sarsfield), Malasia (Johor Darul Takzim), México (Club Tijuana) y Brasil (Fortaleza)”, dijeron en U. de Chile.

Como cierre, sumaron que “combinando experiencia, calidad y jerarquía, la llegada de Lucero se alinea con nuestra búsqueda de un plantel profundo en todos los sectores del campo y nos permite seguir elevando el nivel competitivo del equipo“.

El Gato ya superó los exámenes médicos y se incorporará de inmediato a la pretemporada que lidera Francisco Meneghini en el CDA. Su debut podría ser este sábado 24 de enero en Perú, donde la U enfrentará a Universitario para animar la Noche Crema.