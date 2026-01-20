Es tendencia:
U. de Chile

Otro golpe a Colo Colo: el detalle de la presentación de Juan Martín Lucero en U. de Chile

Juan Martín Lucero fue presentado en U. de Chile. Los azules destacaron su trayectoria, pero se saltaron completamente a Colo Colo.

Por Javiera García L.

Juan Martín Lucero ya es jugador azul
© U. de ChileJuan Martín Lucero ya es jugador azul

La espera terminó. Juan Martín Lucero fue presentado como cuarto refuerzo de U. de Chile para la temporada 2026. El delantero se olvida de Fortaleza y vuelve al fútbol chileno, donde ya pasó por Colo Colo.

Desde el fútbol brasileño llegó Juan Martín Lucero para integrarse oficialmente a nuestro primer equipo, convirtiéndose así en el cuarto refuerzo tras los arribos de Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero”, fueron las primeras palabras del club.

Desde el Centro Deportivo Azul quisieron destacar la trayectoria del futbolista, mencionando que “se formó en Defensa y Justicia y debutó profesionalmente en la campaña 2010. Desde entonces, se consolidó como un jugador capaz de moverse en todo el frente de ataque, habilidoso con el balón y dueño de una gran definición frente al arco rival“.

Sin embargo, hubo un detalle muy importante que fue omitido en la presentación de Juan Martín Lucero. Y es que en U. de Chile ni siquiera quisieron nombrar el paso del Gato por el Cacique, su eterno rival.

U de Chile anuncia oficialmente a Lucero como refuerzo: se soltó un gato en el CDA del Chuncho

U de Chile anuncia oficialmente a Lucero como refuerzo: se soltó un gato en el CDA del Chuncho

U. de Chile omite a Colo Colo en la presentación de Juan Martín Lucero

Con el tiempo, su trayectoria le permitió conocer el fútbol chileno, además de completar exitosos pasos en Argentina (Defensa y Justicia, Independiente, Godoy Cruz y Vélez Sarsfield), Malasia (Johor Darul Takzim), México (Club Tijuana) y Brasil (Fortaleza)”, dijeron en U. de Chile.

Como cierre, sumaron que “combinando experiencia, calidad y jerarquía, la llegada de Lucero se alinea con nuestra búsqueda de un plantel profundo en todos los sectores del campo y nos permite seguir elevando el nivel competitivo del equipo“.

El Gato ya superó los exámenes médicos y se incorporará de inmediato a la pretemporada que lidera Francisco Meneghini en el CDA. Su debut podría ser este sábado 24 de enero en Perú, donde la U enfrentará a Universitario para animar la Noche Crema.

