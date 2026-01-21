Colo Colo ya tiene cuatro refuerzos, cumpliendo con todas las posiciones que había determinado potenciar, pero la salida de Vicente Pizarro a Rosario Central podría provocar un cambio en la planificación.

Si bien la idea original era no reemplazar a Pizarro, en las últimas horas la idea en Blanco y Negro a cambiado: la concesionaria encabezada por Aníbal Mosa se abre a traer otro volante.

Y según informa el sitio partidista Dale Albo, las opciones en Colo Colo son Diego Valdés y Ulises Ortegoza, tema que será tratado en la reunión de directorio de este jueves en el estadio Monumental.

“Los ex seleccionados chilenos Diego Valdés y Ulises Ortegoza están en la carpeta de Blanco y Negro, debido a que, si buscan a algún jugador, este tiene que ser chileno por no tener cupos de extranjeros disponibles en un posible once titular”, publican.

El sueldo: la clave de Colo Colo en la negociación

Agregan que “Valdés, la opción más ofensiva que puede incluso jugar como enganche, tiene contrato vigente en Vélez Sarsfield de Argentina, club donde no es considerado titular por Guillermo Barros Schelotto. Y en el caso de Ortegoza, una alternativa más mixta en el mediocampo, pertenece a Talleres de Córdoba, club trasandino con el que siempre es difícil negociar por sus jugadores”.

Asimismo, de aprobar la llegada de estos o cualquier otro jugador, el margen de acción es reducido por la falta de presupuesto. Colo Colo sólo ha sumado a préstamo o jugadores libres. Con este escenario, los albos buscarían una nueva cesión, con o sin opción de compra.

“El otro tema clave para convencer a estos dos jugadores con pasado en La Roja es el sueldo, y para ello podría ayudar mucho la posible venta de Lucas Cepeda al Elche de España, lo que se verá en la reunión de directorio de Blanco y Negro programada para este jueves”, sentencia Dale Albo.

Cabe recordar que Colo Colo sumó para este 2026 los fichajes de Matías Fernández, Joaquín Sosa, Javier Méndez y Maximiliano Romero. Este miércoles desde las 21:00 horas los albos enfrentan a Peñarol en Montevideo por el último duelo de la Serie Río de La Plata.

