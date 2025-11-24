El fútbol argentino se encuentra en instancias definitorias, con los Playoffs del Torneo de Clausura 2025, donde uno de los duelos más destacados fue el de Boca Juniors, con Carlos Palacios titular y Williams Alarcón en la banca, ante Talleres de Córdoba, con Matías Catalán y Ulises Ortegoza en cancha.

En cuanto al resultado en sí, la victoria fue para los “xeneizes” por 2-0 clasificándose a los cuartos de final, en un duelo que entregó escenas que se hicieron virales, como “La Joya” ayudándole a su arquero Agustín Marchesín a contener un penal.

Pero hubo otra escena antes del pitazo inicial que llamó la atención de los hinchas trasandinos y que tuvo al ex seleccionado chileno como Ortegoza como protagonista. Una escena que hasta el momento suma más de 750 mil reproducciones en redes sociales.

Ex seleccionado chileno y reencuentro viral con hincha de Boca

En la previa al encuentro, y mientras el plantel de Talleres se dirigía a los camarines del Estadio La Bombonera en Buenos Aires, el volante oriundo de San Nicolás de los Arroyos vio en la reja que divide la cancha de la galería una cara que le era muy conocida.

Al percatarse de quién era ese hincha de Boca, se dio cuenta que era un viejo amigo de la infancia con el que Ortegoza jugaba al baby fútbol, quien se emocionó al verlo en la cancha y se produjo un diálogo que llamó la atención de todos.

“Dame la mano bobo, no llorés… ¿Te acordás cuando te cagaba a baile en el baby?“, le dijo el ex seleccionado chileno al fanático xeneize quien le respondió de vuelta “era al revés, pregúntale de mí cuántas finales le gané. Jugamos juntos siempre”. ¡Momentazo!

Los números del chileno en la temporada 2025

Durante esta campaña, donde Talleres logró salvarse del descenso, Ulises Ortegoza disputó, entre torneos locales y Copa Libertadores, un total de 2.236 minutos en cancha durante 35 juegos, en los que registró tres goles y dos asistencias, con nueve tarjetas amarillas y una expulsión.

¿Cuál será su futuro?

Tras quedar eliminados del Clausura 2025, quien fuera convocado por Ricardo Gareca a La Roja culminará su contrato con los “Matadores” este 31 de diciembre, por lo que si no renueva su vínculo puede ser opción de refuerzo en varios clubes del fútbol chileno.

