Talleres de Córdoba enfrenta uno de sus momentos más críticos. El cuadro de Matías Catalán y Ulises Ortegoza pelea por zafar del descenso y hace prácticamente de todo para escapar del fantasma de la “B”.

El elenco de los seleccionados nacionales lo pasa más que mal en la tabla anua del fútbol argentino. El cuadro de la “T” está a solo un punto del último que es San Martín con 17 unidades. Para peor acumula cinco fechas sin saber de victorias, y en este momento estaría disputando un desempate con Aldosivi.

ver también Fue partner de Vidal en la Juventus y esto dijo al llegar a dirigir dos seleccionados chilenos en Argentina

Así las cosas, se decidió tomar importantes medidas para cortar la mala suerte. Por lo que se buscó ayuda divina y se contactó al pastor Gustavo Datoli.

El especialista llegó al Estadio Mario Alberto Kempes y según Bolavip Argentina realizó un ritual en la cancha. “Estuvimos orando, declarando libertad y tuvimos que cortar todo un maleficio, hechizo y brujería que se podría haber hecho en contra de nuestro club. Hemos hecho lo correcto y ahora ese arco se va a abrir”, recalcó el especialista.

Talleres lucha por zafar de la B

En tanto Radio Showsport logró captar el momento y viralizó el registro en el Estadio Kempes. Lo que superó las siete mil reproducciones solo en X entre hinchas de Talleres aferrados a la fe y adversarios que se burlaron de la insólita medida.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Cabe consignar que está no fue la única medida que tomó Talleres ya que a nivel dirigencia se indicó que hicieron las paces con la AFA. El presidente Andrés Fassi decidió disculparse con Claudio “Chiqui” Tapia tras sus reclames por los arbitrajes que afectaron a Talleres.

“Pido mis disculpas por las expresiones que emití el año pasado. No fueron en el momento indicado y solo acrecentaron las divisiones de Talleres y la AFA”, lamentó el dirigente. Talleres de Catalán y Ortegoza vuelve a jugar este domingo 14 de septiembre ante Tigre y buscará un triunfo para salir de está crisis.