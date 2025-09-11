Es tendencia:
Diego Valdés logra superar secuencia de lesiones y está listo para debutar en Vélez

Desde Argentina lanzaron la alerta que el volante chileno dejó atrás sus molestias y está 100% a disposición del técnico Guillermo Barros Schelotto.

Por Alfonso Zúñiga

Diego Valdés todavía no hace su debut en Vélez Sarsfield.
Desde que el chileno Diego Valdés dejó su “zona de confort” en el fútbol mexicano para regresar a Sudamérica y firmar con Vélez Sarsfield, el volante todavía no puede sumar minutos a raíz de una preocupante secuencia de lesiones.

Todo arrancó con la problemática en su examen cardíaco tras arribar a Buenos Aires, para continuar con lesiones musculares, especialmente en la zona del sóleo, las cuales le impidieron debutar con el último campeón de la Supercopa Argentina.

Incluso, se llegó a mencionar que Valdés negoció con Vélez la opción de rescindir su contrato, aunque aquello finamente se convirtió en un acuerdo “por productividad”. Después de todo este panorama, el ’10’ chileno está listo para volver a las canchas.

Valdés supera lesiones y está listo para debutar en Vélez

Según el reporte que entregó el medio partidario “Vélez a Fondo”, el mediocampista nacional está al 100 por ciento físicamente, ya entrena a la par de sus compañeros, entre ellos su compatriota Claudio Baeza y está a disposición del técnico Guillermo Barros Schelotto.

Incluso, el espacio que sigue a diario la actualidad del “Fortín” advierte que el ex Audax Italiano está en condiciones de poder estar en la citación para la vuelta a la actividad del equipo, cuando este viernes 12 de septiembre visiten al Huracán de Leonardo Gil.

Diego Valdés está muy bien físicamente y es muy probable que sume minutos“, indicó el espacio en referencia al duelo en Parque Patricios, con la chance también de ser opción a mitad de la próxima semana, para el duelo con Racing por los cuartos de final en Copa Libertadores.

¿Hasta cuándo tiene contrato en Argentina?

Inicialmente cuando llegó a Vélez Sarsfield, Diego Valdés firmó un extenso y millonario acuerdo hasta diciembre del 2027. Sin embargo, a raíz de sus constantes lesiones, se le hizo un nuevo vínculo que es “por productividad”, sin entregarse mayores detalles al respecto.

Los próximos juegos del “Fortinero”

