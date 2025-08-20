Diego Valdés llegó a Vélez Sarsfield como un habitual seleccionado chileno y también después de ser una gran figura en México. Aunque tuvo un final de poco protagonismo en el América y estuvo a punto de fichar en Fortaleza de Brasil, finalmente llegó a Argentina.

El talentoso volante ofensivo de 31 años ha estado lejos de refrendar su cartel de refuerzo bombástico con el que soñó la dirigencia velezana. De hecho, ni siquiera ha podido estrenarse a raíz de constantes problemas médicos. Incluido un examen cardíaco que “no salió bien”, según sus propias palabras.

Para colmo, cuando estaba cerca de volver a la competencia, Valdés sufrió otro inconveniente. Así lo aclaró su entrenador luego de la gran victoria de Vélez ante Fortaleza de Brasil, que le sirvió al cuadro de Liniers para instalarse en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

“Diego Valdés se sumará al grupo el martes después del partido con Godoy Cruz. Tuvo una molestia cuando ya estaba volviendo y se retrasó 15-20 días. Pero el martes ya estará disponible para hacer todo”, dijo Guillermo Barros Schelotto ante una consulta por el jugador surgido en las inferiores de Audax Italiano.

Diego Valdés todavía no ha podido estrenarse con Vélez. (Javier Torres/Photosport).

Pero no fue lo único respecto de Valdés en Argentina. También reportaron una negociación en su contrato. E incluso, su disposición para salir anticipadamente del Fortín. Todo porque no ha podido sumar sus primeros minutos con la camiseta blanquiazul, donde también juega su compatriota Claudio Baeza.

Diego Valdés, el seleccionado chileno que negoció un nuevo contrato en Vélez

Mientras Diego Valdés no sume minutos en Vélez Sarsfield, difícilmente tendrá chances de ser seleccionado chileno para el cierre de las Eliminatorias 2026 bajo la tutela de Nicolás Córdova. Eso sí, mientras se recupera definitivamente, el ex jugador del Morelia mexicano tuvo un gesto.

“Acordó el reajuste de su contrato y tendrá un vínculo nuevo por productividad. Había comunicado su intención de rescindir si le costaba recuperarse de las lesiones”, informó el periodista Agustín Palacios de Vélez a Fondo. El reportero sabe que Valdés tendrá un examen trascendente para su futuro en Liniers.

“Será una semana clave para definir su futuro con las prácticas de fútbol”, contó Palacios, siempre en su cuenta de X. Este lunes 25 de agosto, Vélez Sarsfield visitará a Godoy Cruz de Mendoza y a contar del día siguiente, Diego Valdés podrá entrenar con el resto de sus compañeros de una vez por todas..