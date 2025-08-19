El Fortín se hizo fuerte de local y se llevó la serie. En una lluviosa jornada, el Vélez Sarsfield de los chilenos Claudio Baeza -jugó los 90′- y Diego Valdés -no citado- derrotó por 2-0 al ‘verdugo‘ de Colo Colo, Fortaleza de Brasil , donde no estuvo Benjamín Kuscevic, por la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro, disputado este martes en el Estadio José Amalfitani, se definió con un contundente primer tiempo del conjunto argentino, ya que los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto abrieron el marcador cuando el reloj marcaba los apenas 7 minutos del primer tiempo, gracias a una importante anotación de cabeza de Maher Carrizo.

Tweet placeholder

Gran inicio que se ratificó antes de la media hora de juego, cuando el “Fortín” liquidó la serie al marcar el que a la postre sería el definitivo marcador de 2-0. Fue a los 27 minutos del primer tiempo cuando Tomás Galván se encargó de marcar el segundo gol del encuentro , tras recibir un pase y definir con un remate cruzado que sentenció la clasificación a la fase de los 8 mejores del continente.

Tweet placeholder

Si bien Fortaleza intentó reaccionar y tuvo algunas opciones frente al arco defendido por Tomás Marchiori, nunca logró sentirse cómodo en el partido y sus acercamientos fueron más bien intentos individuales que jugadas colectivas.

Publicidad

Publicidad

ver también Seleccionado chileno sufre con una lesión eterna en Argentina: “Está más lento…”

De esta forma, Vélez Sarsfield derrotó a Fortaleza y avanzó por un resultado global de 2-0 a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y espera al ganador de la llave que protagonizan en breves minutos dos conjuntos con nacionales en el arco, Racing Club de Gabriel Arias y Peñarol de Brayan Cortés.

¿Cuándo comienzan los cuartos de final de la Copa Libertadores?

Una vez que concluyan los octavos de final de la Copa Libertadores 2025, la fecha de inicio de los cuartos de final del mayor certamen de CONMEBOL comienzan a celebrarse durante la semana del 16 de septiembre.