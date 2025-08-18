Luego de tener más de un seleccionado chileno en Argentina, en el mercado de pases de invierno hubo otro jugador de la Roja que desembarcó en la élite del país vecino. Se trata de un volante ofensivo que tuvo varios años de carrera en México, donde llegó a brillar en uno de los equipos más grandes.

De hecho, estuvo a punto de fichar en Fortaleza de Brasil, pero finalmente recaló en Vélez Sarsfield. Las referencias son para Diego Valdés, enganche de 31 años que se formó en Audax Italiano. Y que ha esperado mucho más de lo deseado por su estreno en el Fortín.

Eso sí, parte del cuerpo técnico velezano dio buenas nuevas en torno a Valdés, quien hace algunos días confirmó que un examen cardíaco no salió bien en su arribo a Buenos Aires. Aunque eso ha quedado paulatinamente como parte de la historia. “Está un poco más lento en su recuperación”, dijo Gustavo Barros Schelotto tras la victoria ante Independiente.

Así anunció el Fortín a Diego Valdés.

El DT de Vélez fue expulsado y por eso fue su hermano quien sacó la voz en la rueda de prensa pospartido. “Queremos que una vez que Valdés vuelva esté con nosotros, quizá le demande una semana más”, manifestó uno de los mellizos Barros Schelotto.

Así las cosas, Valdés no podrá estar en la revancha de Vélez ante Fortaleza por los octavos de final de la Copa Libertadores. Sí será parte del equipo el volante de contención chileno Claudio Baeza. Y en el rival, no estará el compatriota de ambos Benjamín Kuscevic.

Diego Valdés, el seleccionado chileno que se acerca a su debut en Vélez de Argentina

Diego Valdés es un seleccionado chileno que cuenta los días para debutar en Vélez Sarsfield de Argentina, donde comparte con el Serrucho Baeza y otro ex jugador de Colo Colo: Agustín Bouzat, quien le dio otra buena noticia al staff técnico.

“Justo nos comunicaba el doctor antes del partido me comentó que tanto (Emanuel) Mammana como Chiqui Bouzat entrenarán a la par de todos. Después está (Isaías) Andrada con algo en la espalda, creo que le queda una semana”, reconoció Gustavo Barros Schelotto.

“Y (Florián) Monzón no entrenó a la par nuestra, pero por cuidado nada más. Joaquín García está trabajando con el kinesiólogo, lo esperamos, pero sabemos que lo importante es que la recuperación sea buena y total”, dijo sobre el extremo zurdo y el lateral derecho, quien se rehabilita de un corte en el ligamento cruzado anterior. Se acerca el estreno de Valdés en suelo trasandino. ¿O no?