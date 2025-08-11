A más de un mes que se cerrara la participación de los clubes chilenos en la edición 2025 de la Copa Libertadores, con Colo Colo eliminado tempranamente y Universidad de Chile afuera en su último juego, habrá masiva presencia nacional en los octavos de final.

Desde este martes 12 de agosto, habrá nada menos que 11 jugadores criollos que estarán a disposición de sus técnicos para ver acción en esta instancia definitoria. De ellos, sólo Erick Pulgar es el que tiene menos chances de ver acción, al recuperarse de su lesión.

Los 11 chilenos que estarán en octavos de Copa Libertadores

Los primeros que saltarán a la cancha serán el central Benjamín Kuscevic, que con el Fortaleza brasileño recibirá a Vélez Sarsfield, donde estará presente el volante Claudio Baeza, mientras que su compañero Diego Valdés se recupera de una nueva lesión muscular.

La jornada de Copa Libertadores continuará con otro duelo de chilenos, y en especial de arqueros, entre el Peñarol de Brayan Cortés que en Montevideo recibirá al Racing de Gabriel Arias. Además, Gonzalo Tapia podrá debutar en el torneo con Sao Paulo ante el Atlético Nacional de Colombia.

Luego aparecen en escena Paulo Díaz con River Plate ante Libertad de Paraguay, Fernando Cornejo con la Liga Deportiva Universitaria de Quito en su visita al Botafogo brasileño, más el Universitario del arquero Miguel Vargas y el volante Rodrigo Ureña contra el Palmeiras.

Párrafo aparte es el caso de Erick Pulgar, quien si bien fue inscrito por Flamengo para ser parte de su plantel en el duelo ante Internacional de Porto Alegre, parece difícil que esté en esta ronda de Copa Libertadores pues aún se recupera de la fractura que sufrió en el Mundial de Clubes.

