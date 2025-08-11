Jugó en la U, es el nuevo socio de Brayan Cortés en Peñarol y enciende la Copa Libertadores: “No le tengo…”

Peñarol viene encendido. El equipo del arquero chileno Brayan Cortés gozó de un partido redondo el pasado sábado, cuando le ganó a Nacional en el clásico del fútbol uruguayo.

El cuadro que contó con el debut del ex arquero de Colo Colo se dio una fiesta con su archirrival, a quien venció por 3-0 en calidad de local.

La victoria envalentona al carbonero, que este martes sale a la cancha a jugar un desafío mayor, porque se medirá ante Racing Club por los octavos de final de la Copa Libertadores de América.

Leonardo Fernández enciende la serie de Peñarol vs Racing

La llave entre uruguayos y argentinos arrancará en Montevideo y en la previa al compromiso habló la figura del Manya, Leonardo Fernández, quien no le teme a la Academia.

“No le tengo miedo a Racing, a veces parece que quieren implantar que lo tengamos. Y no me pasa, sí mucho respeto porque sé lo que es Racing, va a ser un partido re complicado, pero vamos a ponerle el pecho e ir para adelante”, dijo el ex Universidad de Chile.

El zurdo, además, señaló que pese a lo difícil que es tienen la ilusión de ganar la Copa Libertadores.

“Es una ilusión que todos tenemos, (ganar la Libertadores) donde sabemos la dificultades que hay”, cerró Leo Fernández.

¿Cuándo y a qué hora juega Peñarol vs Racing Club por la Copa Libertadores?

El partido entre Peñarol y Racing Club por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores se jugará este martes 12 de agosto, a partir de las 20:30 horas en Montevideo.

