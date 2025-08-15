La serie por octavos de final en Copa Libertadores entre Racing Club del arquero chileno Gabriel Arias y Peñarol de su compatriota Brayan Cortés está en su punto máximo de ebullición, con acusaciones cruzadas entre ambos equipos.

Mientras desde la Academia acusan al elenco uruguayo de “embarrar la cancha” del Estadio Campeón del Siglo a propósito para impedir un buen juego, desde el Carbonero redoblaron la apuesta y atacaron al técnico de los argentinos Gustavo Costas.

Resulta que Eduardo Zaidensztat, vicepresidente de Peñarol, aseguró en entrevista con Radio Carve Deportiva que Racing y su entrenador diseñaron un plan con el propósito de lesionar adrede a su máxima figura Leonardo Fernández, ex futbolista de Universidad de Chile.

Peñarol acusa a Racing de lesionar a ex figura de la U

“Lo que pasó con Leo fue algo premeditado, se fueron turnando para golpearlo. El brasileño (Raphael Claus) se guardó varias tarjetas en el bolsillo; sin duda fue una estrategia que planificó su DT, Costas“, afirmó el dirigente del gigante uruguayo.

Pero el vicepresidente de Peñarol no quedó allí. Afirmó sobre el técnico de Racing que “es un viejo lobo de mar. Habló de que la pelota estaba en el aire, del campo de juego, pero no hizo un mea culpa, las pateó todas para afuera. No dijo que su equipo, por suerte, no tuvo un solo tiro al arco”.

Por todo lo anterior, Zaidensztat tiene sus recaudos con la designación del árbitro colombiano Wilmar Roldán para el duelo de revancha. “Es una preocupación que tenemos, sin duda. Esperamos a un árbitro con personalidad que no permita una caza como la que hubo con Leo Fernández el otro día”, expresó.

¿Podrá jugar Leo Fernández la revancha?

Según dio a conocer la señal uruguaya de DSports, el ex jugador de la U sufrió “una distensión del ligamento lateral interno con presencia de líquido en la rodilla derecha”. Normalmente, esta lesión lo sacaría de las canchas por dos a tres semanas, pero no se descarta que se infiltre para que esté en Argentina.

¿Cuándo se juega este encuentro?

El duelo de vuelta por octavos de final de la Copa Libertadores entre Racing Club y Peñarol, con ventaja para los uruguayos por 1-0, se jugará este martes 19 de agosto a contar de las 20:30 horas en “El Cilindro” de Avellaneda.

