Peñarol le ganó 1-0 a Racing en la ida de Copa Libertadores. Un encuentro muy trabado y con poco fútbol, que deja abierta la llave de cara a lo que pasará en la revancha se jugará en Argentina el próximo martes.

Por eso Gustavo Costas le dejó un mensaje a Brayan Cortés, el meta del Manya, que no tuvo participación en Montevideo pues el cuadro de Avellaneda no pateó al arco.

“Acá tuvieron ellos la chance y la metieron. Allá va a ser totalmente distinto el partido”, fue el primer desafío que lanzó el estratega que dirigió a Palestino el 2022, advirtiendo de cierta forma al meta chileno,

“Con nuestra gente, en nuestro estadio, yo pienso que va a ser un plus muy grande ese y bueno hay que tener fe. Estamos más vivos que nunca y con todas las ganas de dar vuelta esto”, señaló el DT.

Cortés tuvo poca participación en el Peñarol-Racing

Gustavo Costas se quejó del duelo ante Racing

Costas señala que Racing no mereció perder. “El empate hubiese sido lo más justo. Peñarol no nos presionó en la salida, sino en el medio y nos ganó la mayoría de las segunda pelotas. No tuvimos llegadas porque no pudimos jugar por abajo”, aclaró.

Publicidad

Publicidad

ver también Brayan Cortés saca pecho tras triunfo en la Copa Libertadores: “Peñarol se hizo respetar”

Luego dijo que el terreno de juego influyó. “Ellos nos llevaron a su terreno y ahí nos costó. Sabíamos que podía suceder y que en un piso como el de esta cancha nos iba a costar. Por eso dejamos de jugar la pelota con pase hacia Arias, porque era riesgoso. Y no estoy poniendo de excusa lo del césped. Se dio así, como suele pasar en la Copa. Hay que estar preparado para eso”, sostuvo.

También hizo hincapié en algo muy extraño. “La pelota estaba más en el aire que en el suelo, vi pocos partidos así. Te costaba jugar, te costaba dar un pase y cada pase que dábamos capaz que arriesgábamos porque la cancha picaba”, explicó.

ver también Patricio Yáñez destaca a Brayan Cortes pero le pega a Felicevich: “Le generó inconvenientes”

De todas maneras dice que eso “no lo pongo como excusa, no es una excusa. Fue un partido malo, donde ninguno de los dos merecía ganar”.

Publicidad

Publicidad

“El sueño está intacto, todos juntos podemos darlo vuelta. Le digo a la gente que confíe, a la que vino y llenó la tribuna y a la que no pudo conseguir entrada y se tuvo que quedar en Argentina. Debemos recuperar nuestro juego. Si hacemos lo que sabemos hacer con la pelota, esto lo podemos dar vuelta”, sentenció.