Gabriel Arias fue el arquero suplente de Racing Club en la victoria sobre Vélez Sarsfield por la ida de los cuartos de final en la Copa Libertadores, pues Gustavo Costas decidió nuevamente por el otro meta. Facundo Cambeses, quien tuvo una buena actuación ante el Fortín.

De hecho, el ex golero de Banfield entregó la valla invicta, aunque necesitó de la intervención del VAR para eso. El defensor Aarón Quirós igualó el partido, pero desde arriba avisaron que la pelota había salido en la ejecución del tiro de esquina. Por eso mismo, el brasileño Wilton Sampaio anuló la acción.

Y casi sobre el final del duelo, disputado en el estadio José Amalfitani, Cambeses hizo una tapada difícil, sobre todo por el contexto del encuentro. Se estiró para desviar un remate complicado de Matías Pellegrini, quien le metió pique a tierra, aunque no tanta fuerza.

Facundo Cambeses en acción ante Vélez Sarsfield. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Luego del encuentro, conversó con ESPN. “Agradecerle al técnico. Yo siempre trabajo y me preparo para estar. Él toma las decisiones”, dijo sobre la oportunidad internacional que le concedió Gustavo Costas para custodiar la valla donde Arias lleva seis años.

Publicidad

Publicidad

Solito, sin que nadie lo apure, Cambeses llenó de elogios al ex portero de la selección chilena, que defendió por última vez en aquella histórica derrota frente a Bolivia. “Y quiero resaltar a Gabi es un compañero bárbaro, con la humildad que tiene. Es una cosa increíble”, dijo el arquero de 28 años.

ver también Jugó un año en Chile, le anotó el gol a Cortés que eliminó a Peñarol en la Libertadores y volvió a casa… ¡empujado por hinchas de Racing!

Cambeses revela tierno diálogo con Gabriel Arias antes de jugar por Racing en la Libertadores

Facundo Cambeses contó de una conversación que Gabriel Arias tuvo con él para transmitirle buena energía para este difícil partido de Racing Club en la ronda de ocho mejores de la Libertadores. “Me ayuda mucho en este momento, somos un grupo”, dijo el golero, quien también registra un paso a préstamo por Huracán.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

“En la entrada en calor me dijo que este es mi momento, disfrútalo. Es una fase difícil, pero estás preparado. Le agradezco esas palabras. Es un arquerazo, compañero mío, no lo puedo creer”, agregó Facundo Cambeses sobre el experimentado golero que llegó a Racing tras un buen paso por Unión La Calera.

Gabriel Arias y Facundo Cambeses en un calentamiento de Racing Club. (Buda Mendes/Getty Images).

Cerró con la confirmación de que eso le sirve como acicate. “Que me diga todas esas cosas me ayuda muchísimo”, sentenció Cambeses, quien tiene el foco puesto en mantener el lugar prioritario que hoy disfruta en la Academia. El tiempo dirá si logra aquel objetivo…

Publicidad

Publicidad