Racing Club se llevó un premio muy valioso en la visita a Vélez Sarsfield por el partido de ida de los cuartos de final en la Copa Libertadores 2025. El cuadro blanquiceleste quedó con la primera opción de acceder a la semifinal, pues superó por 1-0 al anfitrión.

En el Fortín fueron suplentes los dos chilenos. Tanto Claudio Baeza, quien ha sido importante para el director técnico Guillermo Barros Schelotto, como Diego Valdés. El ex Audax Italiano todavía no debuta en el cuadro de Liniers. Y este duelo quedó muy cuesta arriba como para que sumara sus primeros minutos.

Sobre todo después de una jugada muy cerca del descanso. La segunda tarjeta amarilla para Lisandro Magallán, quien había recibido la primera tras un roce con Adrián Martínez. Y tras una falta sobre Juan Nardoni, el ex defensor del Ajax y Boca Juniors se fue a las duchas mucho antes de tiempo.

Wilton Sampaio le mostró la roja por doble amarilla a Lisandro Magallán. (Marcelo Endelli/Getty Images).

En el descanso, el DT del Fortín hizo dos modificaciones: Manuel Lanzini reemplazó a Imanol Machuca, mientras que Aarón Quirós entró en lugar de Tomás Galván. Por el lado de Racing Club, el chileno Gabriel Arias fue suplente de Facundo Cambeses una vez más.

Maravilla Martínez marca el gol del triunfo de Racing ante Vélez en la Libertadores

El cronómetro del brasileño Wilton Sampaio marcaba 53 minutos cuando llegó la apertura de la cuenta de Racing Club ante Vélez Sarsfield en la ida de la ronda de ocho mejores de la Copa Libertadores. Fue entonces que Adrián Martínez apareció como el goleador temible que es.

Así celebró Adrián Martínez su gol ante Vélez Sarsfield. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Fue luego de un remate fallido de Facundo Mura que Maravilla mandó dentro de la portería custodiada por Tomás Marchiori. En los 62 minutos, Quirós igualó el partido. Pero mediante el VAR, el tanto del ex defensor de Banfield quedó invalidado. La pelota salió en el tiro de esquina. Por eso no valió el gol.

Minutos más tarde, el juez brasileño decidió expulsar a Juan Nardoni por una disputa con Agustín Bouzat. Pero tras chequear las imágenes en el VAR decidió retractarse de la roja. Sobre el final del encuentro, apareció el sustituto de Gabi Arias en todo su esplendor.

. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

En el sexto minuto de tiempo agregado, Cambeses se hizo frontera para desviar un tiro de Matías Pellegrini. “Buena respuesta del portero”, describió Diego Latorre, comentarista de Disney+ para la transmisión del partido. A pesar de los esfuerzos, el cuadro local no consiguió el empate y todo terminó 0-1.

¿Cuándo se juega la revancha de la llave?

Racing Club recibirá a Vélez Sarsfield en el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Se jugará el martes 23 de septiembre a contar de las 19 horas.