En plena previa a la Fiestas Patrias en nuestro país, el fútbol sudamericano se viste de gala para recibir los cuartos de final en la Copa Libertadores, la cual tendrá la presencia en cancha de hasta ocho jugadores chilenos.

Mientras en Sudamericana tenemos al único club nacional en competencia como Universidad de Chile, en el máximo certamen continental habrá participación de los nuestros, aunque sólo unos pocos privilegiados son titulares indiscutidos.

Los ocho chilenos que estarán en cuartos de Copa Libertadores

Todo arranca este martes 16 de septiembre con un duelo de futbolistas nacionales en Argentina. Vélez Sarsfield, que tiene a los volantes Claudio Baeza y al recuperado Diego Valdés, se verá las caras ante Racing del cuestionado arquero Gabriel Arias.

Al día después, el miércoles 17, será el turno de River Plate del central chileno Paulo Díaz, quien se medirá contra el mejor equipo de la actual edición de Copa Libertadores como el Palmeiras brasileño. El resto de los duelos se juega el jueves 18.

Esa jornada habrá otro enfrentamiento de nacionales, donde Liga de Quito con Fernando Cornejo y Lautaro Pastrán se enfrentarán al Sao Paulo del delantero Gonzalo Tapia. Mientras que el Flamengo, aún sin el volante Erick Pulgar, chocará con Estudiantes de La Plata.

La programación de los cuartos en “La Gloria Eterna”

