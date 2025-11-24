Este 2025 el futbolista chileno Diego Valdés se despidió del América y la liga mexicana al finalizar su contrato y firmó como agente libre con Vélez Sarsfield de Argentina. Sin embargo, su pasa por la escuadra trasandina no ha sido la esperada y ahora se habla de su posible salida.

El jugador no ha podido encontrar su espacio en la escuadra de Guillermo Barros, sumando pocos minutos productos de lesiones.

Valdés tuvo una gran etapa en Norteamérica durante su etapa con las Águilas, pero las lesiones le pasaron la cuenta evitando la continuidad del jugador. Ante esto, desde México revelan que el Valdez podría regresar la próxima temporada a la liga, pero no al equipo que todos esperan.

El club al que podría llegar Diego Valdés

Según revela TVAzteca, el seleccionado chileno fue uno de los jugadores ofrecidos al Club León de cara a la apertura para reforzar el equipo tras la salida de James Rodríguez.

El medio señala que “el agente del chileno ofreció a su futbolista al cuadro esmeralda con el objetivo de cubrir el hueco que dejará el colombiano”.

“Sin embargo, aún no ha habido respuesta por parte de la directiva de la Fiera”, puntualizó.

El jugador de la Roja podría regresar a la liga mexicana/Photosport

Desde Chile también buscarían a Valdés

Según reveló el periodista de Radio ADN, Cristian Alvarado, el mediocampista es de interés del cuadro de Fernando Ortiz para la próxima temporada. “Diego Valdés también sigue en el radar de la dirigencia de ByN para reforzar a los albos (contrato vigente por dos años en Vélez Sarsfield)”.

Sobre esto, en conversación con Bolavip, el histórico de la Roja, Fabián Estay, se refirió al interés de los albos en Diego Valdés. “Es un gran jugador, lamentablemente los últimos dos años ha tenido muchas lesiones. Tal vez no rindió lo que se esperaba en la Selección Chilena, tuvo destellos, tuvo muchas oportunidades”.

“Por supuesto que es un gran jugador, y si sigue el Tano, el Tano lo conoce perfectamente y con el Tano tuvo un rendimiento más que aceptable, muy bueno Diego Valdés. Yo creo que es un buen jugador, lástima que ha jugado muy pocos partidos en Vélez en mucho tiempo, hay que hacerle un chequeo bien, un montón de cosas que hoy hacen los equipos”.

Añadiendo que “en cuanto a calidad, creo que Diego puede marcar una diferencia importante en el fútbol chileno, a nivel local y en Colo Colo”.