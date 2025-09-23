Racing Club y Vélez Sarsfield jugarán esta tarde el partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores, duelo decisivo, recordemos que el primer encuentro La Academia ganó con un gol de Maravilla Martínez, aprovechando que Vélez jugó gran parte del partido con uno menos por expulsión.

A pesar de eso, la llave sigue muy pareja y todo se definirá en este segundo partido, donde se conocerá al primer equipo que avanzará a las semifinales del torneo internacional.

¿A qué hora juega Racing vs. Vélez y dónde ver EN VIVO?

El partido entre Racing Club vs. Vélez Sarsfield por los cuartos de final de la Copa Libertadores, será este martes 23 de septiembre, desde las 19:00 hrs, en el Estadio Presidente Perón, Buenos Aires, Argentina.

El duelo será transmitido en vivo por televisión a través de la señal de ESPN y la señal principal de CHV, además de ir GRATIS por la señal online de www.chilevision.cl y la app Pluto TV.

Adicionalmente, el duelo también contará con transmisión online por la plataforma de Disney+, ya sea que cuentes con el plan Premium o Estándar.

Podrás ver la transmisión en los siguientes canales:

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1620 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 84 (SD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (SD)

ZAPPING: 90 (HD)

CHV Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

