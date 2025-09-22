Esta semana regresa toda la acción de la Copa CONMEBOL Libertadores. Entre este martes 23 y el jueves 25 de septiembre se celebrarán los duelos correspondientes a la vuelta de los cuartos de final, donde ocho clubes y siete jugadores chilenos verán acción por esta decisiva jornada.

Gabriel Arias de Racing, Paulo Díaz en River Plate, Claudio Baeza y Diego Valdés en Vélez, Gonzalo Tapia en Sao Paulo, Erick Pulgar en Flamengo y Fernando Cornejo en LDU de Quito, son los chilenos que buscarán seguir con vida en el torneo más importante de clubes del continente. Todos los detalles de estos grandes partidos, a continuación, en RedGol.

Programación cuartos de final de vuelta Copa Libertadores 2025

Martes 23 de septiembre

Racing Club (1) vs. Vélez Sarsfield (0) en el Cilindro de Avellaneda a las 19:00 horas de Chile. Transmite CHV, Pluto TV, ESPN Premium y Disney+ Premium.

Miércoles 24 de septiembre

Palmeiras (2) vs. River Plate (1) en el Allianz Parque a las 21:30 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

Jueves 25 de septiembre

Sao Paulo (0) vs. LDU Quito (2) en el Morumbí a las 19:00 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

Estudiantes LP (1) vs. Flamengo (2) en el Estadio UNO de La Plata a las 21:30 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

¿Cuándo es la gran final? Fechas claves de la Copa Libertadores 2025: