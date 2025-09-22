Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores 2025

Programación Copa Libertadores: Agenda de partidos y horarios de los cuartos de final vuelta

Conoce todos los detalles de la programación de los cuartos de final de vuelta de la Copa Libertadores.

Por Franccesca Arnechino

Agenda de partidos Copa Libertadores 2025.
© GettyAgenda de partidos Copa Libertadores 2025.

Esta semana regresa toda la acción de la Copa CONMEBOL Libertadores. Entre este martes 23 y el jueves 25 de septiembre se celebrarán los duelos correspondientes a la vuelta de los cuartos de final, donde ocho clubes y siete jugadores chilenos verán acción por esta decisiva jornada.

Gabriel Arias de Racing, Paulo Díaz en River Plate, Claudio Baeza y Diego Valdés en Vélez, Gonzalo Tapia en Sao Paulo, Erick Pulgar en Flamengo y Fernando Cornejo en LDU de Quito, son los chilenos que buscarán seguir con vida en el torneo más importante de clubes del continente. Todos los detalles de estos grandes partidos, a continuación, en RedGol.

Programación cuartos de final de vuelta Copa Libertadores 2025

Martes 23 de septiembre

  • Racing Club (1) vs. Vélez Sarsfield (0) en el Cilindro de Avellaneda a las 19:00 horas de Chile. Transmite CHV, Pluto TV, ESPN Premium y Disney+ Premium.

Miércoles 24 de septiembre

  • Palmeiras (2) vs. River Plate (1) en el Allianz Parque a las 21:30 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

Jueves 25 de septiembre

  • Sao Paulo (0) vs. LDU Quito (2) en el Morumbí a las 19:00 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.
  • Estudiantes LP (1) vs. Flamengo (2) en el Estadio UNO de La Plata a las 21:30 horas de Chile. Transmite ESPN Premium y Disney+ Premium.

+ Disfruta increíbles promociones de Disney+ en todos sus planes suscribiéndote hasta el 27 de septiembre: plan estándar con anuncios a $2.990, plan estándar a $4.900 y plan premium a $6.900 por cuatro meses.

Publicidad
Programación Copa Sudamericana 2025: Agenda de partidos y horarios de los cuartos de final

ver también

Programación Copa Sudamericana 2025: Agenda de partidos y horarios de los cuartos de final

¿Cuándo es la gran final? Fechas claves de la Copa Libertadores 2025:

  • Partido de vuelta de cuartos de final: Entre el 23 y el 25 de septiembre.
  • Partido de ida de semifinales: Entre el 21 y el 23 de octubre.
  • Partido de vuelta de semifinales: Entre el 28 y el 30 de octubre.
  • Gran final de la Copa Libertadores: 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.
Lee también
¡GRATIS! El partidazo de Copa Libertadores que podrás ver por TV abierta
Copa Libertadores

¡GRATIS! El partidazo de Copa Libertadores que podrás ver por TV abierta

Flamengo adelanta lo que se viene para Pulgar tras lesión
Chile

Flamengo adelanta lo que se viene para Pulgar tras lesión

Le fue mal en Chile y ahora está cerca de conseguir histórica hazaña
Copa Libertadores

Le fue mal en Chile y ahora está cerca de conseguir histórica hazaña

Los premios que aseguran Garin y Soto en el Challenger de Buenos Aires
Tenis

Los premios que aseguran Garin y Soto en el Challenger de Buenos Aires

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo